В Кривом Роге просят помочь бойцам ТРО

Количество бойцов территориальной обороны в Кривом Роге стремительно увеличивается. Из-за этого возникли проблемы с обеспечением добровольцев продовольствием.

Как отметил заместитель начальника Объединенного штаба территориальной обороны Кривого Рога Александр Вилкул, количество емкостей для развоза горячей воды и пищи военным уменьшается. Поэтому и добровольцы, и чиновники просят помощи.

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Вилкул просит помочь защитникам Кривого Рога в обеспечении продовольствием.

Просьба касается владельцев кафе и ресторанов

По словам заместителя главы штаба, рестораторы могут подключиться к оказанию помощи.

Впрочем, помочь едой могут и обычные граждане.

Наиболее для обеспечения ТРО в Кривом Роге нуждаются 5 и 10-литровые термосы для еды.

Все, что были у нас, мы уже использовали. Растет численность наших сил, не в чем возить горячую пищу. Кто имеет – помогите. Можно привозить прямо на вход в горисполком и отдавать охране, но только в открытом виде! Чтобы не проверяли взрывотехники,

– отметил Вилкул.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.