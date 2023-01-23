В Кривом Роге во время движения загорелся автобус с пассажирами

Утром 23 января в Кривом Роге вспыхнул автобус прямо во время движения. В салоне находились пассажиры.

К счастью обошлось без пострадавших. Спасатели уже потушили огонь, информирует 24 Канал.

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Что известно о возгорании в автобусе

В ГСЧС рассказали, что сообщение о возгорании в пассажирском автобусе на улице Мусоргского в Кривом Роге поступило в 09:12. На место сразу направили спасателей.

В Кривом Роге во время движения загорелся автобус / Фото ГСЧС

Они установили, что возгорание возникло в моторном отсеке при движении пассажирского автобуса. Местные СМИ уточнили, что речь идет о маршруте №228.

Когда водитель увидел в зеркало заднего вида дым, немедленно остановился и открыл дверь для эвакуации пассажиров из салона автобуса. К счастью, никто из людей не пострадал,

– отметили в ГСЧС.

Возгорание ликвидировали в 09:37. Впрочем, огонь повредил отсек автобуса на общей площади 2 квадратных метра.

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