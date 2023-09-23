Сами пробили "дыру": политтехнолог объяснил причины кризиса горючего в России
В стране-агрессоре кризис горючего. В России даже запретили экспорт бензина и дизеля, ведь он пропал. Теперь то, благодаря чему жила эта страна, нельзя вывозить.
Все потому, что россияне начали воровать топливо и вывозить за границу нелегально. Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что так поступали, чтобы не платить пошлину. К слову, цены на горючее в России значительно выросли.
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"На бумаге он есть, а по факту – нет. Человек привыкает к какому-то заработку и компания основывается на каком-то заработке. Чтобы зарабатывать хоть какие-то деньги, нужно продавать гораздо больше, чем раньше", – сказал политтехнолог.
Так оккупанты стали нелегально продавать горючее и бензин "сбежал между пальцами".
Какие причины кризиса горючего в России: смотрите видео
Сами виноваты
Россияне самостоятельно открыли "дыры" на границе. Одно время страна-агрессор пыталась сделать так, чтобы на нижнем уровне должностных лиц на таможне нельзя было давать взятки. Так эти "дыры" на границе затыкали большими зарплатами, социальной помощью, а кого-то просто сажали.
А когда ввели санкции, в страну-агрессора нужно было многое провозить нелегально. Так на границах снова появились "дыры". Теперь из них бензин и вытекает.
Ты не можешь так: "ныне "дыра", а завтра – не "дыра". Здесь мы контрабандим, а здесь – нет". Так не бывает в жизни. Вот теперь у них бензин "убежал". Завтра постараются спасти бензин, что-то другое перекосится. Это ручное управление. А когда ручное управление, система всегда идет в разнос,
– отметил Шейтельман.
В России проблемы с горючим
- В стране-агрессоре нестабильны цены на горючее. Россияне жалуются на нехватку топлива в некоторых регионах.
- Российские СМИ сообщили о запрете экспорта бензина и дизеля. Мол, это вроде бы поможет стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и снизит цену для людей.
- Дефицит топлива оказывает влияние на российских аграриев. Теперь у них значительные проблемы обеспечения горючего на период осенне-полевых работ. Критической ситуации из-за этого в России может не быть. Однако то, что цены на горючее стремительно выросли, серьезно бьет по благополучию российского населения.