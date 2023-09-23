Сами пробили "дыру": политтехнолог объяснил причины кризиса горючего в России

В стране-агрессоре кризис горючего. В России даже запретили экспорт бензина и дизеля, ведь он пропал. Теперь то, благодаря чему жила эта страна, нельзя вывозить.

Все потому, что россияне начали воровать топливо и вывозить за границу нелегально. Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что так поступали, чтобы не платить пошлину. К слову, цены на горючее в России значительно выросли.

Смотрите также Санкции введены, но работают ли они: что происходит с доходами агрессора

"На бумаге он есть, а по факту – нет. Человек привыкает к какому-то заработку и компания основывается на каком-то заработке. Чтобы зарабатывать хоть какие-то деньги, нужно продавать гораздо больше, чем раньше", – сказал политтехнолог.

Так оккупанты стали нелегально продавать горючее и бензин "сбежал между пальцами".

Какие причины кризиса горючего в России: смотрите видео

Сами виноваты

Россияне самостоятельно открыли "дыры" на границе. Одно время страна-агрессор пыталась сделать так, чтобы на нижнем уровне должностных лиц на таможне нельзя было давать взятки. Так эти "дыры" на границе затыкали большими зарплатами, социальной помощью, а кого-то просто сажали.

А когда ввели санкции, в страну-агрессора нужно было многое провозить нелегально. Так на границах снова появились "дыры". Теперь из них бензин и вытекает.

Ты не можешь так: "ныне "дыра", а завтра – не "дыра". Здесь мы контрабандим, а здесь – нет". Так не бывает в жизни. Вот теперь у них бензин "убежал". Завтра постараются спасти бензин, что-то другое перекосится. Это ручное управление. А когда ручное управление, система всегда идет в разнос,

– отметил Шейтельман.

В России проблемы с горючим