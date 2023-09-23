Та усе через те, що росіяни почали красти паливо та вивозити за кордон нелегально. Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що так робили, аби не платити мито. До слова, ціни на пальне в Росії значно зросли.

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"На папері він є, а по факту – немає. Людина звикає до якогось заробітку і компанія ґрунтується на якомусь заробітку. Щоби заробляти хоч якісь гроші, треба продавати значно більше, ніж раніше", – сказав політтехнолог.

Так окупанти стали нелегально продавати пальне і бензин "утік між пальців".

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Самі винні

Росіяни самостійно відкрили "дірки" на кордоні. Певний час країна-агресорка намагалася зробити так, аби на нижньому рівні посадовців на митниці не можна було давати хабарі. Так ці "дірки" на кордоні затикали великими зарплатами, соціальною допомогою, а когось просто саджали.

А коли ввели санкції, у країну-агресорку треба було провозити багато чого нелегально. Так на кордонах знову з'явилися "дірки". Тепер через них бензин і витікає.

Ти не можеш так: "зараз "дірка", а завтра – не "дірка". Тут ми контрабандимо, а тут – ні". Так не буває у житті. От тепер у них бензин "утік". Завтра намагатимуться врятувати бензин, щось інше перекоситься. Це ручне керування. А коли ручне керування, система завжди йде у рознесення,

– зауважив Шейтельман.

У Росії проблеми з пальним