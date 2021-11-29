Кризис на границе: Польша заявила об угрозе гибридных атак со стороны Украины

На фоне миграционного кризиса на границе Польша предупредила о высокой вероятности гибридных атак против Украины. Дело в том, что мигранты, штурмующие границу несколько изменили тактику. Они прорываются небольшими группами на разных участках.

Министр внутренних дел Денис Монастырский поговорил по телефону о ситуации со своим польским коллегой Мариушем Каминским. Об опасности, собственно, предупредил Каминский.

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Украина знает о возможных угрозах

Хотя польский политик сообщил о временной деэскалации напряжения. Каминский отметил, что, по оценкам польской стороны, существует достаточно высокая вероятность гибридных атак против Украины. Кроме того, он заверил в готовности Польши поддерживать суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Монастырский же ответил, что Украина знает о сценариях, которые могут быть реализованы, чтобы подорвать стабильность нашего государства и ухудшить его отношения с Польшей и ЕС. Министр еще раз подчеркнул солидарность с Польшей и выразил уважение коллегам.

Также Монастырский упомянул о спецоперации "Полесье", которая направлена на охрану госграницы. Кабмин выделил на нее 175 миллионов гривен.

Какова ситуация на польско-белорусской границе