Кризис из-за подводных лодок: Байден и Макрон проведут телефонные переговоры

Напряжение назревает в отношениях между Францией, США и Австралией. Причина – расторгнут контракт по субмаринам. Чтобы попытаться разрешить проблемную ситуацию, Джо Байден сделал запрос на телефонный разговор с Эммануэлем Макроном.

Президент Франции будет разговаривать с главой Белого дома уже в ближайшее время, пишут СМИ. Инициатором разговора, говорит пресс-секретарь французского правительства Габриэль Атталь, является именно Байден.

Ранее Канберра до соглашения с США и Британией выражала недовольство Франции, – Минобороны Австралии

Париж беспокоит вопрос доверия в отношениях

От Эммануэля Макрона будет просьба о разъяснении. Мы хотим объяснений того, что сейчас выглядит серьезным неоправданием доверия, – заметил Атталь.

Официальный Париж не против налаживания отношений с партнерами, однако вопрос доверия немало беспокоит французские власти.

Что известно о скандале касательно субмарин

США и Австралия заключили соглашение с Великобританией.

Речь идет о создании нового оборонительного союза AUKUS, который должен укрепить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

Таким образом Канберра получит 8 подводных лодок.

Однако для этого Австралия в одностороннем порядке расторгла заключенный контракт с Францией – на 56 миллиардов евро.

Соглашение обязывало доставить в Австралию 12 субмарин.

Ранее Франция уже отозвала своих послов из Соединенных Штатов и Австралии.