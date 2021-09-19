Кризис из-за подводных лодок: Байден и Макрон проведут телефонные переговоры
Источник:Le Figaro
Напряжение назревает в отношениях между Францией, США и Австралией. Причина – расторгнут контракт по субмаринам. Чтобы попытаться разрешить проблемную ситуацию, Джо Байден сделал запрос на телефонный разговор с Эммануэлем Макроном.
Президент Франции будет разговаривать с главой Белого дома уже в ближайшее время, пишут СМИ. Инициатором разговора, говорит пресс-секретарь французского правительства Габриэль Атталь, является именно Байден.
Ранее Канберра до соглашения с США и Британией выражала недовольство Франции, – Минобороны Австралии
Париж беспокоит вопрос доверия в отношениях
От Эммануэля Макрона будет просьба о разъяснении. Мы хотим объяснений того, что сейчас выглядит серьезным неоправданием доверия, – заметил Атталь.
Официальный Париж не против налаживания отношений с партнерами, однако вопрос доверия немало беспокоит французские власти.Обратите внимание! Ранее Франция уже отозвала своих послов из Соединенных Штатов и Австралии.
Что известно о скандале касательно субмарин
- США и Австралия заключили соглашение с Великобританией.
- Речь идет о создании нового оборонительного союза AUKUS, который должен укрепить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.
- Таким образом Канберра получит 8 подводных лодок.
- Однако для этого Австралия в одностороннем порядке расторгла заключенный контракт с Францией – на 56 миллиардов евро.
- Соглашение обязывало доставить в Австралию 12 субмарин.