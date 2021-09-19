Кризис из-за подводных лодок: Байден и Макрон проведут телефонные переговоры

19 сентября 2021 , 16:35
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Источник:

Le Figaro

Напряжение назревает в отношениях между Францией, США и Австралией. Причина – расторгнут контракт по субмаринам. Чтобы попытаться разрешить проблемную ситуацию, Джо Байден сделал запрос на телефонный разговор с Эммануэлем Макроном.

Президент Франции будет разговаривать с главой Белого дома уже в ближайшее время, пишут СМИ. Инициатором разговора, говорит пресс-секретарь французского правительства Габриэль Атталь, является именно Байден.

Ранее Канберра до соглашения с США и Британией выражала недовольство Франции, –  Минобороны Австралии

Париж беспокоит вопрос доверия в отношениях

От Эммануэля Макрона будет просьба о разъяснении. Мы хотим объяснений того, что сейчас выглядит серьезным неоправданием доверия, – заметил Атталь.

Официальный Париж не против налаживания отношений с партнерами, однако вопрос доверия немало беспокоит французские власти.

Обратите внимание! Ранее Франция уже отозвала своих послов из Соединенных Штатов и Австралии.

Что известно о скандале касательно субмарин

  • США и Австралия заключили соглашение с Великобританией.
  • Речь идет о создании нового оборонительного союза AUKUS, который должен укрепить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.
  • Таким образом Канберра получит 8 подводных лодок.
  • Однако для этого Австралия в одностороннем порядке расторгла заключенный контракт с Францией – на 56 миллиардов евро.
  • Соглашение обязывало доставить в Австралию 12 субмарин.
Автор: Ірина Пундор