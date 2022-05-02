"Кризис жанра": россияне снова распространяют бессмысленные фейки о биологическом оружии в Украине

Российская пропаганда снова разгоняет фейки о биологическом оружии в Украине. Похоже, у оккупантов наступил "кризис жанра", потому что идет повторение тезисов.

Эти фейки разоблачали уже все, кто только может, рассказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко, информирует 24 канал. В частности, разоблачали международные и украинские эксперты и даже российские.

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Новый вброс пропагандистов о "биологическом оружии"

Россияне снова производят вброс о мнимых биолабораториях и разработке Украиной химического оружия. Теперь пропаганда говорит, мол, теперь этим будут заниматься сами американцы.

Российские СМИ всерьез издают тезисы, что "американские эксперты присматриваются к установленным фактам работы биологических лабораторий в Украине".

Лещенко риторически спросил, кто источник этой "сенсации". Оказалось, это посольство России в США в телеграме. Кстати, в твиттер россияне такой бред не постили, потому что соцсеть удалила бы фейк сразу.

Неудивительно, что они сами фейк придумывают, а затем и сами его подкрепляют доступными для себя ресурсами.

– отметил Лещенко.

Вымышленная от А до Я история

На всякий случай политик еще раз повторил: Украина не разрабатывала ни одного биологического и химического оружия. Тем более никак не собиралась его использовать против славянского этноса, как в первый месяц войны писали пропагандисты.

Лещенко подытожил, что эта история выдумана от А до Я.

Такие фейки Россия разгоняет с начала войны

Пропагандисты с начала войны оправдывали свое нападение на Украину абсурдными и лживыми фейками о якобы "запланированном запуске американских военных биолабораторий в Киеве и Одессе".

Пропагандисты убеждали, что "в планах Пентагона, кроме экономических и других мер, применить боевые рецептуры и дестабилизировать обстановку, остановить экономику".

Говорили даже, мол, оружие – "этнически ориентированное" против россиян. Интересно, что в этом случае пропагандисты противоречат своему другому тезису о якобы "братском народе".

Украина же не перестает опровергать абсурдный бред российской пропаганды.

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