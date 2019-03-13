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      Кризис в Венесуэле: к отключениям электричества добавилась нехватка питьевой воды

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      Люди набирают остаточную воду из водопровода
      Люди набирают остаточную воду из водопровода / AFP

      Электростанцию, которая обеспечивала 80% страны энергией, вроде бы – если верить правительству Мадуро – отремонтировали. Вместе с тем в Венесуэле исчезает питьевая вода, простаивает водопровод, не работает канализация. Во многих городах люди вынуждены собирать грязную сточную воду.

      Поставка электроэнергии восстановлена ​​почти полностью на всей территории страны – по словам министра правительства Николаса Мадуро. Об этом сообщило агентство EFE. Но длительный простой спровоцировал поломки и в системе водоснабжения и водоотведения.

      Читайте также: В Венесуэле ввели чрезвычайное положение: парламент поддержал представление Гуайдо

      Поэтому во многих городах страны люди испытывают недостаток питьевой воды. Многие люди вынуждены набирать воду из загрязненных водоемов, часто даже из остаточных стоков в водопроводах, луж. В некоторых районах страны воды просто нет, или ее можно купить только за американские доллары. Водой не обеспечивают даже детей – школы закрыты, а гуманитарную помощь привозят только в некоторые больницы.

      О жителях восточной части столицы Венесуэлы, Каракаса, рассказала DW. Они пошли к одному из каналов грязной реки Гуайра, чтобы набрать воды, но их остановила полиция – конечно, с целью защитить людей от необдуманного шага, который может привести к ухудшению их здоровья. Но люди с криками "Горло дерет без воды!" прорвались сквозь правоохранителей.

       

      Панику среди людей вызвал и взрыв 12 марта, о чем сообщило агентство AP. Сгорели трансформаторы на электростанции у Каракаса, которые уже не удастся восстановить. Поэтому решилась ли ситуация с венесуэльским блэкаут окончательно – пока неизвестно.

      Что происходит в Венесуэле?

      – Массовые протесты против Мадуро начались в января 2019 года: тысячи людей вышли на улицы, требуя его отставки президента.

      – Парламент провозгласил Хуана Гуайдо, своего руководителя, временным президентом.

      – Гуайдо признали более 50 стран, включая США, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки; Россия поддержала Мадуро.

      – В 23 из 25 штатов Венесуэлы исчезло электричество в четверг, 7 марта, из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны.

      Почему парламент против Мадуро?

      За шесть лет правления Николас Мадуро на посту президента завел страну в глубокий кризис. За 2018 год инфляция в Венесуэле превысила миллион процентов. Венесуэльцы страдают от недостатка элементарных вещей: еды, медикаментов, средств гигиены.

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      Источник: 24 канал
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