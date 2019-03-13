Криза у Венесуелі: до відключень електрики додалася нестача питної води

Електростанцію, яка забезпечувала 80% країни енергією, начебто – якщо вірити уряду Мадуро – відремонтували. Натомість у Венесуелі зникає питна вода, простоює водогін, не працює каналізація. У багатьох містах люди змушені збирати брудну стокову воду.

Постачання електроенергії відновлено майже повністю на усій території країни – за словами міністра уряду Ніколаса Мадуро. Про це повідомило агентство EFE. Але тривалий простій спровокував поломки і в системі водопостачання та водовідведення.

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Тож у багатьох містах країни люди відчувають нестачу питної води. Багато людей змушені добирати воду із забруднених водойм, часто навіть із залишкових стоків у водогонах, калюж. У деяких районах країни води просто нема, або її можна купити тільки за американські долари. Водою не забезпечують навіть дітей – школи закриті, а гуманітарну допомогу довозять тільки до деяких лікарень.

Про мешканців східної частини столиці Венесуели, Каракаса, розповіла DW. Вони пішли до одного із каналів брудної ріки Гуайре, щоб набрати води, але їх зупинила поліція – звісно, з метою захистити людей від необдуманого кроку, який може призвести до погіршення їхнього здоров'я. Але люди з криками "Горло дере без води!" прорвалися крізь правоохоронців.

Паніку серед людей викликав і вибух 12 березня, про що повідомило агентство AP. Згоріли трансформатори на електростанції біля Каракасу, які вже не вдасться відновити. Тож чи вирішилася ситуація з венесуельським блекаутом остаточно – наразі невідомо.

Що відбувається у Венесуелі?

– Масові протести проти Мадуро почалися у січні 2019 року: тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи його відставки президента.

– Парламент проголосив Хуана Гуайдо, свого керівника, тимчасовим президентом.

– Гуайдо визнали понад 50 країн, зокрема США, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки; Росія підтримала Мадуро.

– У 23 з 25 штатів Венесуели зникла електрика у четвер, 7 березня, через аварію на найбільшій гідроелектростанції країни.

Чому парламент проти Мадуро?

За шість років правління Ніколас Мадуро на посаді президента завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйона відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей: їжі, медикаментів, засобів гігієни.