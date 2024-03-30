Россия может захлебнуться терактами: какое будущее ждет Путина и россиян после "Крокуса"

Теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой стал лишь основой для ряда других подобных инцидентов. Так, теракты в России могут продолжиться и в дальнейшем, а также там могут вспыхнуть бунты.

Эксперты на 24 Канале проанализировали, какое будущее ждет граждан страны-агрессора и их диктатора Владимира Путина. Также обсудили, почему именно сейчас в России заговорили о возвращении смертной казни.

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План Путина, разборки ФСБ или ИГИЛ: кто стоит за терактом в "Крокусе"

Российский оппозиционный политтехнолог Ростислав Мурзагулов убежден, что этот теракт совершили или по непосредственному приказу Путина, или же это идея российских генералов, которые решили, что будет в интересах кремлевского диктатора.

"Единственный человек, в интересах которого был этот теракт, это Владимир Путин. Я уверен, что он в любом случае ответственен за этот теракт", – сказал Мурзагулов.

24 Канал собрал все, что известно о теракте в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой. Больше деталей – читайте по ссылке

По мнению российского оппозиционного политтехнолога Аббаса Галлямова, теракт в "Крокус Сити Холл" могла совершить радикальная фракция ФСБ. Таким образом они могли бы добиться желаемых отставок, дискредитировав руководство.

"Если кто-то и способен на организацию такой гадости со стороны российских элит и силовиков, то как раз генерал Алексей Дорофеев, "Сечинский спецназ", который отвечает именно за Подмосковье", – отметил Галлямов.

В то же время бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов заметил, что Путин долго тянул с обращением к россиянам из-за теракта – диктатор молчал почти сутки. По его мнению, если бы это действительно был план Путина – тот сразу бы выступил с подготовленной речью, а у задержанных нашли бы "украинские паспорта".

Если это было бы целенаправленно сделано, он появился бы тут же вечером или рано утром в субботу и сразу "объяснил" бы кто, что, где и почему,

– сказал Жирнов.

Однако ничего из этого не было, а заявление Путина о якобы "украинском следе" свидетельствует, что это была не подготовка – он просто воспользовался случаем.

Жирнов о теракте в "Крокус Сити Холл": смотрите видео

Теракт обличил критические проблемы Кремля

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркнул, что инцидент под Москвой продемонстрировал абсолютную неготовность российских спецслужб защищать граждан России от терактов.

Они столкнулись с тем вызовом, к которому реально не готовились. Это свидетельствует о большом просчете и существенных ошибках в структуре безопасности на территории России. Их ударили туда, откуда они сегодня не ждали,

– Мусиенко.

В то же время в России назревает серьезная проблема. Дело в том, что один из задержанных террористов сказал, что он якобы слушал проповедника.

"Если есть проповедник, который вербует людей, то это означает, что организация на территории России уже пустила корни и что сейчас будет очень серьезная проблема", – предположил Мусиенко.

Теракт в "Крокусе" показал очень важную вещь и для рядовых россиян. Политтехнолог Борис Тизенгаузен отметил, что говорится о неспособности Кремля предотвратить такие инциденты.

"Россиянам сейчас показали, что Путин тратит миллиарды на силовиков, спецназовцев, тотальный контроль и так далее, но не может просто поймать людей, которые с оружием ездят по городу. То есть он потом поймать их может, но предотвратить – нет. И объяснение "почему так" очень простое – потому что ему и не надо", – заметил политтехнолог.

Россиянам приготовиться: как Путин использует теракт в своих целях

Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский заметил, что считает, что Путин может использовать теракт для того, чтобы усилить репрессии против россиян и объявить масштабную мобилизацию. Об этом также свидетельствует недавнее заявление Дмитрия Пескова.

Песков проговорился. Наверное, был не в курсе расписания. Буквально за несколько часов до теракта он сделал историческое заявление, что уже не "СВО", а война. Если война, то они могут разные вещи делать. Даже формально объявить Украине войну. Хотя это не имеет никакого значения, они делают это уже 10 лет,

– подчеркнул Пионтковский.

Также Россия приплетает к теракту "украинский след", чтобы таким образом оправдать бомбардировки украинских городов.

Зато военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что раньше, когда Кремлю надо было за 3 месяца мобилизовать 300 тысяч человек – не надо было ни одного теракта. Путин понимает, что может делать с россиянами все что угодно.

"Россияне – это аморфные, беспозвоночные, никчемные черви. Они не могут выйти на улицу и отстаивать свои права. Если бы они могли это делать, если бы у них было само общество сформировано хотя бы как-то внутренне – ничего того, что мы видели, не происходило бы. Путин это хорошо понимает, он может с россиянами делать все что угодно", – объяснил военный обозреватель.



Путин с россиянами / Getty Images

Также Путин может еще больше ограничить свободу граждан страны-агрессора. Российский правозащитник Марк Фейгин предположил, что Кремль может использовать теракт для того, чтобы запретить россиянам выезжать из страны. Более того, даже запретить им пользоваться интернетом.

В Кремле скажут: "Видите к чему приводит неконтролируемый интернет. Террористы получают доступы через мессенджеры, социальные сети и могут совершать теракты и убивать людей. Возьмем это под контроль". Отличный повод,

– отметил Фейгин.

Боец ВСУ и политолог Тарас Березовец считает, что за терактом стоят спецслужбы Путина. Таким образом диктатор хочет вернуть общение с лидерами других государств и готов ради этого жертвовать жизнями россиян.

"Для Путина не имеет значения, какую цену заплатят рядовые россияне в дальнейшем для того, чтобы он мог общаться с лидерами цивилизованных стран, восстанавливать с ними сотрудничество. Расчет Путина сейчас срабатывает, – подчеркнул Березовец.

Теракт в подмосковном торговом центре в определенной степени восстанавливает контакты между Москвой и западными столицами. Однако на довоенный уровень они, конечно, не вернутся. Но Путин нашел триггерную точку западных лидеров – борьба с терроризмом, и его план сработал.



Как сейчас выглядит "Крокус" / РосСМИ

По мнению российского оппозиционного журналиста Игоря Яковенко, обвинениями Киева в якобы "причастности" к теракту Кремль пытается перевести войну на новый уровень. В частности об этом свидетельствует и риторика пропагандистов и различных организаций. Например, "Русский православный собор" объявил Украине священную войну.

Учитывая риторику, это свидетельствует о том, что войну переводят на другой уровень – священный, тотальный, на уровень абсолютного уничтожения всего народа,

– подчеркнул Яковенко.

Почему в России заговорили о смертной казни

После теракта под Москвой в России заговорили о возвращении смертной казни. Политолог Руслан Айсин предположил, что одной из задач теракта в "Крокусе" была легализация и отмена моратория на смертную казнь.

"Смертную казнь планируют ввести для того, чтобы приблизить ситуацию военного положения и запугать россиян. Но проблема в том, что пугать там (в России – 24 Канал), по сути, некого", – отметил Айсин.

Некоторые так называемые российские либералы уверяют, что в этом нет необходимости. Впрочем, российский правозащитник Марк Фейгин убежден, что они таки вернут в стране смертную казнь.

"Это пропагандистская мера. Для запугивания, чтоб никто даже не пошевелился. Я считаю, что они внесут изменения, и смертная казнь вернется как высшая степень наказания в определенных случаях, а потом как пойдет", – предположил Фейгин.

В России могут продолжиться теракты

Российский оппозиционер Ростислав Мурзагулов считает, что теракты на территории страны-агрессора могут продолжиться, если россияне не свергнут режим Путина. А события в "Крокус Сити Холл" стали лишь почвой для новых терактов.

Теракты никогда не делают по одному, ведь когда их много, там возникает больше истерии и большими являются результаты,

– добавил Мурзагулов.

По его словам, Путину всегда очень удачно "подворачивались под руку" теракты. А когда случается так много "случайностей" – это уже не случайно.

Стоит внимания ИГИЛ уже давно острил мечи, но Путину мерещится Украина: западные СМИ о теракте в "Крокусе"

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал, что ФСБ и силовые органы недовольны политикой Путина и стремятся к перераспределению власти. За годы правления глава Кремля не показал, что может защитить россиян от терроризма. Поэтому ФСБ своим умышленным бездействием во время теракта ставит цель ослабить диктатора.

Видим, что есть предпосылки транзита власти. Я предполагаю, что если произойдут еще теракты, то будет очевидно, что ФСБ "играет" на ослабление Путина,

– сказал Осечкин.

Диктатор пришел к власти именно на волне борьбы с терроризмом, наобещал россиянам защиту, но не совсем получилось. Поэтому если в России произойдет еще один теракт – это станет крахом политической карьеры Путина.

Что говорят у Зеленского о теракте в России

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что за терактом в Подмосковье действительно стоит ИГИЛ. В то же время российские силовые структуры используют теракт в свою пользу. Они пытаются замаскировать свою недееспособность и некомпетентность.

Они пытаются замаскировать то, что не занимались превенцией, агентурной разведкой структур ИГИЛ, анализом того, что происходит на территории России, в частности в среде мигрантов. Чтобы замаскировать все это, они дальше используют теракт для нагнетания антиукраинской истерики. Им это не очень удается,

– сказал Подоляк.

Кроме того, инцидент в "Крокусе" вызывает вопросы на внутреннем рынке в России, мол, что же это за силовики такие и тому подобное.

"Они приведут к определенным внутренним конфликтам среди силовиков России. То есть кого-то попытаются снять, на кого-то переложить внутреннюю вину и тому подобное. Это все неплохо для нас", – подчеркнул советник главы ОПУ.