Инцидент произошел в городе Кролевец. Правоохранители показали на фото, в каких условиях жили дети.
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Что известно об этой семье
Представители службы по делам детей пришли с проверкой к неблагонадежной семье. Они увидели, что родители оставили самих двух девочек в возрасте 10 и 13 лет и мальчика, которому всего полтора года.
При осмотре дома инспекторы обнаружили грубые нарушения санитарных условий проживания: комнаты дома завалены мусором, мебель, одежда и постельное белье в ужасном состоянии, кроме того, в помещении был стойкий неприятный запах,
– говорится в сообщении.
В таких условиях жили дети в Кролевце / Фото Полиции Сумщины
Дети рассказали инспекторам, что их родители ушли из дома несколько дней назад. Они добавили, что такие случаи очень частые. Поэтому девочкам приходится самим заботиться о себе и младшем братике.
Какая судьба постигла детей
Инспекторы позвонили стражам порядка и рассказали о ситуации. Это произошло в пятницу, 12 января. Сотрудники Конотопского районного отдела полиции оперативно приехали на место и задокументировали все.
Правоохранители изъяли всех троих детей из неблагонадежной семьи и поместили их в заведение здравоохранения, где они должны пройти обследование. Решается вопрос о привлечении их родителей к ответственности по факту невыполнения своих обязанностей по воспитанию детей.
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