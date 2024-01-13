Інцидент стався у місті Кролевець. Правоохоронці показали на фото, в яких умовах жили діти.

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Що відомо про цю родину

Представники служби у справах дітей прийшли з перевіркою до неблагонадійної сім'ї. Вони побачили, що батьки залишили самих двох дівчаток віком 10 та 13 років та хлопчика, якому лише півтора року.

При огляді будинку інспектори виявили грубі порушення санітарних умов проживання: кімнати будинку завалені сміттям, меблі, одяг та постільна білизна в жахливому стані, окрім того, в приміщенні був стійкий неприємний запах,

– мовиться у повідомленні.

У таких умовах жили діти у Кролевці / Фото Поліції Сумщини

Діти розповіли інспекторам, що їхні батьки пішли з дому кілька днів тому. Вони додали, що такі випадки є дуже частими. Через це дівчаткам доводиться самим піклуватися про себе та молодшого братика.

Яка доля спіткала дітей

Інспектори подзвонили правоохоронцям та розповіли про ситуацію. Це сталося у п'ятницю, 12 січня. Співробітники Конотопського районного відділу поліції оперативно приїхали на місце та все задокументували.

Правоохоронці вилучили всіх трьох дітей з неблагонадійної родини та помістили їх до закладу охорони здоров’я, де вони мають пройти обстеження. Наразі вирішується питання щодо притягнення їхніх батьків до відповідальності за фактом невиконання своїх обов'язків із виховання дітей.

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