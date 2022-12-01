Кроме Мадрида: еще 2 посольства Украины получили "очень конкретные угрозы"

Украинские посольства за границей получили очередные угрозы. Накануне это поступило в дипломатическое учреждение в Мадриде.

Это произошло 30 ноября и 1 декабря, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров ОБСЕ в Лодзи.

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Догадываются, кто за этим стоит

Кулеба подчеркнул, что это точно новая форма террора. Украинские специалисты вместе с испанскими властями активно работают, чтобы установить, кто рассылает угрозы.

У нас, безусловно, есть догадка, кто за этим стоит, но нужно проследить всю сеть агентов и людей, вовлеченных в эту кампанию,

– заметил Кулеба.

Он добавил, что необходимо все выяснить: кто привлечен, кто присылает и т.д. После установления всех виновных будут принимать меры по их наказанию.

Новые угрозы

По словам министра, помимо инцидента в Мадриде, были и другие тревожные события, не связанные с взрывчаткой. В частности, в посольство Украины поступали конкретные угрозы. Журналисты спросили, о каких именно посольствах говорится. Однако Кулеба ответил, что МИД в скором времени выйдет с официальным комментарием.

Добавил лишь, что есть основание утверждать, что проходит "целенаправленная широкомасштабная кампания" против Украины.

Что этому предшествовало

В посольстве Украины в Испании 30 ноября раздался взрыв. В пакете, назначенном главе дипучреждения, были пиротехнические элементы. Конверт взял комендант, он взорвался в его руках. Работник получил легкие ранения, его госпитализировали.

1 декабря сообщили, что глава правительства Педро Санчес, а также Министерство обороны и авиабаза Торрехон-де-Ардос получили такие же 2 взрывчатки. Конверт, отправленный Санчесу, обнаружили и обезвредили.

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