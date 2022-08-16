Непогода в Украине: ливни наделали беды в Кропивницком, Киевской и Хмельницкой областях

Непогода наделала беды в нескольких областях Украины. Местные власти кое-где сообщили о подтоплении, перебоях с электричеством, а также о падении деревьев.

Дожди в Украине 16 августа прогнозировались во всех областях. Также спасатели уже предупредили о непогоде в Украине 17 августа.

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Непогода наделала беды в Кропивницком, Киевской и Хмельницкой областях

В Киевской областной военной администрации сообщили, что утром 16 августа в области было оборвано 30 линий и отключено 706 трансформаторных подстанций.

Больше всего отключений — в Барышевском, Бориспольском, Переяслав-Хмельницком и Киево-Святошинском энергоузлах. Полностью без электроэнергии остались 25 населенных пунктов и 33 – частично,

– сообщили в ОВА.

Добавили, что последствия непогоды ликвидировали 58 бригад ДТЭК Киевские региональные электросети. Кроме Киевщины, из-за осадков подтоплены улицы Хмельницкого.

В Хмельницком из-за непогоды подтоплены улицы: смотрите видео

Также в результате непогоды в Одессе упали 8 деревьев и крупных веток. На месте работали коммунальные службы. Также после ливня коммунальщики чистили улицы.

Улицы в Одессе подтоплены в результате ливня: смотрите видео

Люди в одесских телеграм-каналах жалуются на то, что после проливного дождя вода везде: и на улицах, и в домах, и в авто.

Затопленные улицы и поломанные деревья в Одессе: смотрите видео

Последствия непогоды в Одессе продолжали ликвидировать вечером 16 августа: видео

Затопило улицы и дороги в Кропивницком в Кировоградской области. Также власти сообщили, что в области предупредили о непогоде вечером 16 августа в ночь на 17 августа.

В ближайшие часы с сохранением ночью 17 августа по городу Кропивницкий и местами по Кировоградской области сохранится значительный дождь,

– говорилось в сообщении.

Последствия затопления Кропивницкого: смотрите видео

Спасатели предупредили о новой непогоде

Вечером 16 августа Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о новых осадках. В частности, 17 августа в Украине будут грозы.

О непогоде предупредили жителей Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Одесской и Николаевской области. Там будут значительные дожди, поэтому объявили І уровень опасности, то есть желтый.

Спасатели вспомнили, что во время грозы следует закрыть все окна и двери дома. В случае штормового предупреждения не парковать авто под деревьями или высокими конструкциями.

Также не стоит прятаться под высокими деревьями, особенно одиночными. Следует избегать металлических конструкций, уличных фонарей, опор электропередач.

Более того, на поле нужно присесть в яму, тело должно иметь как можно меньше точек соприкосновения с землей. А, находясь в горах, нужно избегать разных выступов и возвышенностей.

Также не пользоваться электроприборами во время грозы и не купаться в водоемах.

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