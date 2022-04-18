Кроме шиномонтажа, ударили по пустым складам, – Садовый о ракетном обстреле Львова

Враг с утра 18 апреля ракетами обстрелял Львов. В частности, часть из них попала в склады, еще одна ракета попала в шиномонтаж, где были мирные люди.

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что склады были пусты.

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По его словам, задача агрессора – дестабилизировать ситуацию, убивать мирных людей и уничтожать объекты инфраструктуры.

Были нанесены ракетные удары, кроме станции техобслуживания (шиномонтажа – 24 канал), по складам. Но эти склады были пустыми. Потому что еще до 24 февраля все милитарные объекты вывезли за пределы города, чтобы Львов был максимально в безопасности,

– заявил Садовый

Мэр говорит, что сегодня Львов – это самый большой в мире хаб, который принимает украинцев, которые скрываются от ракетных ударов и обстрелов. "Поэтому враг прекрасно знал, куда он стреляет. Это геноцид и весь мир начинает это понимать", – добавил Садовый.

Что известно о ракетных обстрелах Львова: коротко

Во Львове утром 18 апреля был ракетный обстрел российских оккупантов. В настоящее время известно о 7 погибших , еще около 10 человек ранены, среди них – ребенок. По предварительной информации, враги атаковали ракетами 3 военных объекта.

, еще около 10 человек ранены, среди них – ребенок. По предварительной информации, враги атаковали ракетами 3 военных объекта. По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, целью мог быть и вокзал, а удары нанесли с самолетов из Каспийского направления.

Также одна из ракет ударила в гражданский объект – шиномонтаж . По данным мэра города, повреждено или уничтожено около 40 автомобилей. От ударной волны разбиты окна в отеле поблизости.

. По данным мэра города, повреждено или уничтожено около 40 автомобилей. От ударной волны разбиты окна в отеле поблизости. Еще одна из ракет попала вблизи железнодорожного вокзала. Известно, что среди пассажиров или сотрудников железной дороги пострадавших нет.

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