Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що склади були порожні.

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За його словами, завдання агресора – це дестабілізувати ситуацію, вбивати мирних людей і знищувати об’єкти інфраструктури.

Були завдані ракетні удари, крім станції техобслуговування (шиномонтажу - 24 канал), по складах. Але ті склади були порожніми. Бо ми ще до 24 лютого всі мілітарні об’єкти вивезли за межі міста, щоб Львів був максимально в безпеці,

– заявив Садовий

Міський голова каже, що сьогодні Львів – це найбільший у світі хаб, який приймає українців, які ховаються від ракетних ударів та обстрілів. "Тому ворог прекрасно знав, куди він стріляє. Це геноцид, і весь світ починає це розуміти", – додав Садовий.

Що відомо про ракетний обстріл Львова: коротко

У Львові зранку 18 квітня був ракетний обстріл російських окупантів. Наразі відомо про 7 загиблих , ще близько 10 осіб поранені, серед них – дитина. За попередньою інформацією, вороги атакували ракетами 3 військові об'єкти.

, ще близько 10 осіб поранені, серед них – дитина. За попередньою інформацією, вороги атакували ракетами 3 військові об'єкти. За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, ціллю міг бути і вокзал, а удари завдали з літаків із Каспійського напрямку.

Також одна з ракет поцілила у цивільний об'єкт – шиномонтаж . За даними мера міста, пошкоджено чи знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу.

. За даними мера міста, пошкоджено чи знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. Ще одна з ракет влучила поблизу залізничного вокзалу. Відомо, що серед пасажирів або співробітників залізниці постраждалих немає.

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