Кроме выборов мэра Харькова, в Украине проходят довыборы в Раду на 2 округах

В Украине 31 октября, кроме мэра Харькова, избирают депутатов Верховной Рады на двух округах, еще 3 городских, 2 поселковых и 5 сельских голов. Также в некоторых районах проходят выборы местных советов.

Волеизъявления проходят во всех запланированных округах независимо от того, в какой карантинной зоне находится регион. Избирателей призывают брать с собой маски, антисептик и ручку.

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Промежуточные выборы в Верховную Раду

Промежуточные выборы в Верховную Раду проходят на округах №184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области. Причиной тому стало то, что Игорь Колыхаев, который был нардепом от первого округа, стал мэром Херсона, а Александр Скичко – председателем Черкасской ОГА.

ЦИК зарегистрировала 45 кандидатов, однако затем отменила регистрацию 5 человек. Таким образом, на должность народного депутата баллотируются:

15 кандидатов в округе №184;

25 кандидатов в округе №197.

Где еще проходят выборы

Кроме Харькова, городскоог главу сегодня выбирают жители Липовца на Виннитчине, Теребовля на Тернопольщине и Комарно на Львовщине.

Также в Украине выбирают глав местных советов, в частности:

Кельменецкого поселкового совета (Днестровский район, Черновицкая область);

Смотрицкого поселкового совета (Каменец-Подольский район, Хмельницкая область);

Улановского сельского совета (Хмельницкий район, Винницкая область);

Коларовского сельского совета (Бердянский район, Запорожская область);

Шегиновского сельского совета (Яворовский район, Львовская область);

Надлацкого сельского совета (Головановский район; Кировоградская область);

Малобашаневского сельского совета (Ровненский район, Ровненская область).

На всех избирательных участках оборудовали отдельную кабинку для голосования для тех, кто плохо себя чувствует.

Для того чтобы проголосовать на выборах, необходимо иметь с собой паспорт и средства индивидуальной защиты.