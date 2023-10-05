Кропивницкий атаковали "Шахеды", а Миргород – "Искандеры": работала ПВО

Ночью 5 октября россияне в очередной раз атаковали мирные украинские города. В частности, взрывы раздавались в Миргороде и Кропивницком.

Обязательно находитесь в укрытии, если в вашем городе объявили воздушную тревогу, призывает 24 Канал. Ведь в результате вражеских атак часто гибнут и получают ранения именно гражданские.

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В Кропивницком слышали взрывы

Около 21:00 4 октября россияне запустили группу дронов-камикадзе типа "Шахед" из района полигона Чауда, находящегося во временно оккупированном Крыму. Через некоторое время они долетели до Юга Украины и в ряде областей объявили воздушную тревогу.

В 00:36 возникла угроза для Кропивницкого.

Кропивницкий – находитесь в укрытиях! Ударные БпЛА – в направлении города!

– отметили в Воздушных силах ВСУ.

Уже через полтора часа местные жители услышали звуки взрывов. Пока точно неизвестно, что именно это было – Звуки работы ПВО или прилет. Следует дождаться официальной информации.

В 2:20 мониторинговые каналы сообщили, что остатки "Шахедов" двигаются курсом на Кропивницкий, так что в городе еще может быть громко.

Россияне атаковали Миргород

Ни в коем случае не фотографируйте последствия попадания, если таковые произойдут. Враг собирает информацию об успешности своей работы отовсюду. В частности, из открытых источников.

В 1:33 взрывы прогремели в Миргороде. Местные начали массово сообщать, что слышали громкие звуки.

Миргород был атакован, вероятно, ракетами типа "Искандер-К",

– говорится в сообщении телеграмм-паблика "Николаевский Ванек".

В свою очередь, "Шахеды" начали покидать Николаевскую область, двигаясь курсом на Кировоградскую.

"Угроза по остатку "мопедов" – только Кировоградская область. Кропивницкий – все еще будет громко! Держимся", – добавил "Николаевский Ванек".

Ночью 3 октября оккупанты также запускали "Шахеды" и ракету "Искандер-К". Однако Воздушным силам удалось ее сбить. Также украинские защитники приземлили 29 ударных дронов из 31.

Около 3:00 по стране начали распространяться отбои. "Красными" остались только Никопольский район Днепропетровской области, а также Луганщина и Крым.