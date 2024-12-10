В Кропивницком первоклассники наелись крысиного яда: его принесли на школьную ярмарку

В Кропивницком пятеро первоклассников отравились в школе средством против крыс. Упаковка с ядом попала на школьную ярмарку, где один из первоклассников и приобрел его.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сюжет телеканала "Интер" в эфире национального маратона. За этот инцидент уже взялись правоохранители.

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Что известно об отравлении первоклассников в Кропивницком

Журналисты рассказали, что во время школьной ярмарки один из учеников приобрел упаковку, похожую на конфеты. Яркие зернышки из нее съел сам и угостил одноклассников. Как оказалось, это был крысиный яд.

До этого администрация школы разослала сообщение в родительские чаты принести на благотворительную ярмарку в поддержку ВСУ вкусности, а для защитников на фронте – обогреватели, лекарства, препараты от грызунов и теплые вещи.

Родители откликнулись и принесли все, что было указано в объявлении. Однако кто-то ошибся и среди вкусностей оказался яд для крыс. Именно его и приобрел на ярмарке первоклассник Назар.

Я увидел этот яд и купил его. Думал, что это конфеты, а стоило 20 гривен,

– рассказал мальчик.

Первоклассник попробовал цветные зернышки, а также угостил ими еще 4 одноклассников. Мама Назара – Виктория Загребельная рассказала, что после этого учительница подошла к мальчику и спросила, что произошло.

"Она говорит, я к нему подошла, что случилось? Болит живот. Что ты ел? Ел какие-то зернышки, бубочки, что-то такое. Она попросила показать, он достал и она уже прочитала, что было на пачке написано", – поделились женщина.

Далее мальчика забрали в реанимацию. По словам заведующего отделением анестезиологии Кировоградской областной детской больницы Андрея Гутарева, Назару провели промывание желудка, детоксикацию, а после стабилизации анализов крови ребенка перевели в гематологическое отделение.

Также в приемное отделение обратились и другие дети, которые имели факт употребления крысиного яда. Всем им оказали помощь,

– отметил врач.

Между тем в школе, где отравились первоклассники, создали педкомиссию, чтобы выяснить, как яд для крыс попал на стол с лакомствами.

Директор кропивницкого лицея Лилия Матяшова рассказала, что сейчас она собирает показания всех педагогических работников, которые присутствовали на этой ярмарке. В частности, были классные руководители, которые должны были контролировать, что ребенок приобрел, а также взрослые, которые раскладывали на стол все вещи, которые принесли родители.

Отравление детей также расследует и полиция. Временно исполняющий обязанности руководителя следственного отдела Кропивницкого районного управления полиции Виктор Розуменко рассказал, что правоохранители получили сообщение об инциденте от органов здравоохранения и сразу же отреагировали.

"Выездом следственно-оперативной группы был зафиксирован факт отравления малолетних детей. Статья 137 – ненадлежащее исполнение по охране жизни и здоровья детей", – сказал он.

Родители пострадавших хотят, чтобы дети были защищены от подобных ошибок, и чтобы администрация школы и организаторы ярмарки понесли соответствующую ответственность. Сейчас же первоклашки, которые отравились, чувствуют себя лучше и вернулись к учебе.