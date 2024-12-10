Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сюжет телеканалу "Інтер" в етері національного маратону. За цей інцидент уже взялися правоохоронці.

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Що відомо про отруєння першачків у Кропивницькому

Журналісти розповіли, що під час шкільного ярмарку один з учнів придбав упаковку, схожу на цукерки. Яскраві зернятка з неї з'їв сам і пригостив однокласників. Як виявилося, це була щуряча отрута.

До цього адміністрація школи розіслала повідомлення у батьківські чати принести на благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ смаколики, а для захисників на фронті – обігрівачі, ліки, препарати від гризунів та теплі речі.

Батьки відгукнулися і принесли все, що було вказано в оголошенні. Проте хтось помилився і серед смаколиків опинилася отрута для щурів. Саме її й придбав на ярмарку першокласник Назар.

Я побачив оту отруту і купив її. Думав, що то цукерки, а коштувало 20 гривень,

– розповів хлопчик.

Першокласник скуштував кольорові зернятка, а також пригостив ними ще 4 однокласників. Мама Назара – Вікторія Загребельна розповіла, що після цього вчителька підійшла до хлопчика та спиталася, що сталося.

"Вона каже, я до нього підійшла, що сталося? Болить живіт. Що ти їв? Їв якісь зернятка, бубочки, щось таке. Вона попросила показати, він дістав і вона вже прочитала, що було на пачці написано", – поділилися жінка.

Далі хлопчика забрали в реанімацію. За словами завідувача відділення анестезіології Кіровоградської обласної дитячої лікарні Андрія Гутарєва, Назару провели промивання шлунку, детоксикацію, а після стабілізації аналізів крові дитину перевели у гематологічне відділення.

Також до приймального відділення звернулися й інші діти, які мали факт вживання щурячої отрути. Усім їм надали допомогу,

– зазначив лікар.

Тим часом у школі, де отруїлися першокласники, створили педкомісію, щоб з’ясувати, як отрута для пацюків потрапила на стіл із ласощами.

Директорка кропивницького ліцею Лілія Матяшова розповіла, що наразі вона збирає свідчення всіх педагогічних працівників, які були присутні на цьому ярмарку. Зокрема, були класні керівники, які мали контролювати, що дитина придбала, а також дорослі, які розкладали на стіл усі речі, які принесли батьки.

Отруєння дітей також розслідує і поліція. Тимчасовий виконувач обов'язків керівника слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Віктор Розуменко розповів, що правоохоронці отримали повідомлення про інцидент від органів охорони здоров’я та відразу ж відреагували

"Виїздом слідчо-оперативної групи було зафіксовано факт отруєння малолітніх дітей. Стаття 137 – неналежне виконання щодо охорони життя та здоров’я дітей", – сказав він.

Батьки постраждалих хочуть, щоб діти були захищені від подібних помилок, і щоб адміністрація школи та організатори ярмарку понесли відповідну відповідальність. Наразі ж першачки, які отруїлися, почуваються ліпше та повернулися до навчання.