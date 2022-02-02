В Кропивницком произошел взрыв в многоквартирке: дети получили ожоги
Источник:ГСЧС
В Кропивницком в 9-этажном доме 2 февраля произошел взрыв, который вызвал пожар. Есть жертва, также пострадали дети.
Пожар на 2 этаже вспыхнул около 15:59 на улице Попова. Спасатели уже в 17:03 смогли его погасить.
Читайте также В Запорожье часть жильцов вернулась в дом, где произошел взрыв
Что известно о пострадавших
Пострадали три человека. Две маленькие девочки подверглись ожогам. Им по 13 и 8 лет.
Восьмилетнюю ребенка забрали в отделение реанимации областной детской больницы. У нее ожоги 30% тела. Врачи оценивают состояние девочки как средней степени тяжести. Вторую девочку тоже увезли на "скорой".
Начальник ГСЧС в области Виталий Миронюк рассказал, что третий травмированный – работник аварийной газовой службы, сообщает "Суспільне".. Он работал в доме.
Пожар в доме / Фото ГСЧС
Есть жертва
Сообщили, что один человек погиб. Личность неизвестна, однако, по словам очевидцев, из дома вынесли тело мужчины.
Пожарные констатировали, что разрушений несущих конструкций не было. О причинах взрыва пока не говорят. Всего на месте происшествия работали 7 единиц техники и 28 спасателей.
Взрыв в Запорожье
- Утром 28 января похожий взрыв произошел в многоквартирке Запорожья. Вызвала трагедию газовоздушная смесь.
- Тогда погибла пожилая женщина. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести. Взрыв повредил 7 квартир.
- Жильцов эвакуировали, но впоследствии часть людей вернулись в дом.
- Правоохранители открыли уголовное производство.
Может быть интересно – В Запорожье в многоквартирном доме произошел взрыв из-за газа: