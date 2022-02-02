В Кропивницком произошел взрыв в многоквартирке: дети получили ожоги

В Кропивницком в 9-этажном доме 2 февраля произошел взрыв, который вызвал пожар. Есть жертва, также пострадали дети.

Пожар на 2 этаже вспыхнул около 15:59 на улице Попова. Спасатели уже в 17:03 смогли его погасить.

Читайте также В Запорожье часть жильцов вернулась в дом, где произошел взрыв

Что известно о пострадавших

Пострадали три человека. Две маленькие девочки подверглись ожогам. Им по 13 и 8 лет.

Восьмилетнюю ребенка забрали в отделение реанимации областной детской больницы. У нее ожоги 30% тела. Врачи оценивают состояние девочки как средней степени тяжести. Вторую девочку тоже увезли на "скорой".

Начальник ГСЧС в области Виталий Миронюк рассказал, что третий травмированный – работник аварийной газовой службы, сообщает "Суспільне".. Он работал в доме.

Пожар в доме / Фото ГСЧС Есть жертва Сообщили, что один человек погиб. Личность неизвестна, однако, по словам очевидцев, из дома вынесли тело мужчины. Пожарные констатировали, что разрушений несущих конструкций не было. О причинах взрыва пока не говорят. Всего на месте происшествия работали 7 единиц техники и 28 спасателей.