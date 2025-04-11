Кротевич заявил, что у него забрали госнаграду: в Нацгвардии прокомментировали дело с орденом
- Богдан Кротевич заявил, что его орден Богдана Хмельницкого II степени было забрано, но Нацгвардия объяснила, что это произошло из-за технической ошибки в документах.
- В НГУ исправили неточности и направили обновленное представление на награждение Кротевича в Офис Президента.
Украинский военный и экс-начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич сообщил, что у него забрали орден Богдана Хмельницкого II степени. В Нацгвардии уже отреагировали на инцидент и объяснили, что произошло.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную гвардию Украины.
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В НГУ объяснили, что произошло с орденом Кротевича
В НГУ сообщили, что формирование представления на награждение каждого военного или военной проходит с особой ответственностью. Однако, в процессе формирования пакета документов могут возникать отдельные технические ошибки.
Так случилось в предыдущем представлении на уже бывшего начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдана Кротевича,
– отметили в НГУ.
В публикации отметили, что в кратчайшие сроки неточности были исправлены, обновленное представление на награждение Кротевича уже направлено в Офис Президента для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующего решения.
В НГУ добавили, что с начала полномасштабного вторжения России 12,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины были отмечены государственными наградами.
Ранее Богдан Кротевич заявил, что командир бригады еще 4 месяца назад подал его к награде. В среду, 9 апреля, на сайте Офиса Президента появился указ, где Кротевич был в списке на награждение, но уже 10 апреля, по словам военного, его имя исчезло из списка.