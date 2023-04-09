Мол, кровавая луна – нехороший знак, передает 24 Канал. Более того, предсказатель "начала конца времен", если верить книге Иоила. Как бы там ни было, а врага действительно ожидает начало конца времен, ведь вскоре начнется контрнаступление. Следовательно, страна-агрессор приблизится к поражению и своему распаду.

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Кровавая луна взошла над Кремлем

В сети показали кровавую луну над Кремлем: смотрите видео

Особенно эффектно явление смотрится над Кремлем. И нам повезло, что очевидцы сняли кровавую луну так, чтобы захватить это сооружение. Надеемся, что в следующий раз можно будет наблюдать как на Кремль светит не луна, а языки пламени.



Кровавая луна над Кремлем в Москве / Фото из соцсетей



Кровавая луна над Кремлем в Москве / Фото из соцсетей

Если же отойти от иронии, то это явление вполне естественно и имеет свое название.

Она называется Розовой Луной

Это полная Луна, а "Розовая" – общее название апрельской полной луны. Она, по сути, была предвестником Phlox subulata. Это один из первых весенних цветков.

Заметим, что название "Розовая Луна" может быть особенно запутанным. Следует понимать, что оттенок спутника Земли – только игра света. Сама Луна никак не меняет своего цвета.

В этом году Розовая Луна достигла своего пика в четверг 6 апреля. Но наблюдать за ней можно было несколько дней. Если погода была ясной, то спутник Земли можно было видеть всю ночь.

Мы же заметим, что у россиян действительно очень много причин для волнений. Так что вера в то, что их ожидает что-то плохое после восхождения Розовой Луны, небезосновательна.

Готовятся к атакам и жалуются на них