Круговая оборона города-героя Мариуполя стоит, а наступление возле Марьинки отбито – Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска 31 марта продолжали штурм Мариуполя. Несмотря на то, что враг количественно превосходит, украинские воины продолжают давать там отпор.

Также в этот день наши защитники смогли успешно отразить очередное наступление оккупантов возле Марьинки. Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ за предыдущие сутки.

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Враг усилил силы наступления на город

Мариуполь защищают силами 36-й отдельной бригады морской пехоты. Она действует вместе с подразделениями других составляющих сил обороны Украины. Враги увеличивают количество войск, бросаемых на штурм Мариуполя. Наша разведка даже установила подробности этого усиления.

Осуществил наращивание группировки 58-й общевойсковой армии за счет введения в его состав БТГр, созданной из перемещенных с 7-й военной базы военнослужащих в Абхазии,

– отметили в сводке.

Там добавили, что наша армия продолжает вести практически круговую оборону Мариуполя. За день продолжались ожесточенные бои с противником, рассредоточенным в районе нескольких населенных пунктов:

Изюм;

Каменка;

Тихоцкое.

Там нужно было сдержать оккупантов, чтобы не разрешить продвижение в направлениях населенных Славянска и Барвенкового.

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