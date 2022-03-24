Крупнейшие японские нефтеперерабатывающие компании отказались от поставок сырья из России

Два крупнейших нефтеперерабатывающих завода Японии Eneos и Idemitsu перестанут покупать российскую нефть после выполнения текущих контрактов.

Отказ Япония от российской нефти

Генеральный директор Eneos Цутому Сугимори сообщил, что компания не планирует подписывать новые контракты на российскую нефть. При этом компания будет продолжать получать поставки примерно до апреля на основе уже подписанных контрактов.

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По словам гендиректора, компания прекращает закупку сырой нефти у России в ответ на вторжение РФ в Украину. Поэтому Eneos переориентируется на альтернативные поставки с Ближнего Востока.

Другой японский гигант Idemitsu Kosan также заявил, что не будет заключать новые контракты по поставке российской нефти. Компания приостанавливает импорт из России из-за опасений по поводу сбоев в платежах и логистике.

Это решение не повлияет на стабильную поставку ее нефтепродуктов, поскольку российская нефть составляла лишь 4% ее закупок с апреля по ноябрь этого года.

А третий по величине нефтеперерабатывающий завод Японии Cosmo Energy не покупает российскую нефть и не собирается закупать топливо, заявил представитель компании.

Как Япония реагировала на войну России против Украины

Напомним, что с началом войны России против Украины Япония начала вводить санкции против агрессора. 18 марта правительство Японии в очередной раз расширило список санкции против России.

В 15 марта Япония запретила экспорт около 300 товаров и технологий в Россию и Белоруссию. Все для того чтобы не финансировать агрессора.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Японии, там его речь была встречена овациями.

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