Відмова Японія від російської нафти

Генеральний директор Eneos Цутому Сугіморі повідомив, що компанія не планує підписувати нові контракти на російську нафту. При цьому компанія продовжуватиме отримувати поставки приблизно до квітня на основі контрактів, які вже підписані.

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За словами гендиректора, компанія припиняє закупівлю сирої нафти в Росії у відповідь на вторгнення РФ в Україну. Тому Eneos переорієнтується на альтернативні постачання з Близького Сходу.

Інший японський гігант Idemitsu Kosan також заявив, що не укладатиме нових контрактів з постачання російської нафти. Компанія призупиняє імпорт із Росії через побоювання з приводу збоїв у платежах та логістиці.

Це рішення не вплине на стабільне постачання її нафтопродуктів, оскільки російська нафта становила лише 4% її закупівель з квітня по листопад цього року.

А третій за величиною нафтопереробний завод Японії Cosmo Energy не купує російську нафту і не планує закуповувати паливо, заявив представник компанії.

Як Японія реагувала на війну Росії проти України

Нагадаємо, що з початком війни Росії проти України Японія почала вводити санкції проти агресора. 18 березня уряд Японії вкотре розширив список санкції проти Росії.

В 15 березня Японія заборонила експорт близько 300 товарів і технологій до Росії та Білорусі. Все для того, щоб не фінансувати агресора.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Японії, там його промову зустріли оваціями.

Звернення Зеленського до парламенту Японії: дивитися відео