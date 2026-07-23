Все в огне: российские войска нанесли удар по АЗС в Сумах

Россия продолжает терроризировать мирные украинские города. В этот раз страна-агрессорка нанесла удар по Сумам.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Что известно об атаке?

В Сумах россияне попали по автозаправочной станции. В результате обстрела произошел масштабный пожар.

Последствия удара по Сумам: смотрите видео

На месте работали спасатели ГСЧС, которые не дали огню распространиться дальше. Несмотря на сложную ситуацию, им удалось оперативно ликвидировать пожар.

Пожар в Сумах / Фото ГСЧС