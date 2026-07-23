23 июля, 09:12
Обновлено - 09:35, 23 июля
Все в огне: российские войска нанесли удар по АЗС в Сумах
Россия продолжает терроризировать мирные украинские города. В этот раз страна-агрессорка нанесла удар по Сумам.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Что известно об атаке?
В Сумах россияне попали по автозаправочной станции. В результате обстрела произошел масштабный пожар.
Последствия удара по Сумам: смотрите видео
На месте работали спасатели ГСЧС, которые не дали огню распространиться дальше. Несмотря на сложную ситуацию, им удалось оперативно ликвидировать пожар.
Пожар в Сумах / Фото ГСЧС