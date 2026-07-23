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24 Канал Новости Украины Все в огне: российские войска нанесли удар по АЗС в Сумах
23 июля, 09:12
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Обновлено - 09:35, 23 июля

Все в огне: российские войска нанесли удар по АЗС в Сумах

Даниил Жоров

Россия продолжает терроризировать мирные украинские города. В этот раз страна-агрессорка нанесла удар по Сумам.

Об этом сообщили в ГСЧС

Что известно об атаке? 

В Сумах россияне попали по автозаправочной станции. В результате обстрела произошел масштабный пожар. 

Последствия удара по Сумам: смотрите видео

 

На месте работали спасатели ГСЧС, которые не дали огню распространиться дальше. Несмотря на сложную ситуацию, им удалось оперативно ликвидировать пожар.

Пожар в Сумах / Фото ГСЧС

 

 

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