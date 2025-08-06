На территории индейского племени Навахо в северной части Аризоны произошла авария самолета медицинского транспорта. Он загорелся и потерпел падение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Что известно об аварии самолета?

Самолет Beechcraft King Air 300 вылетел из Альбукерке, Нью-Мексико, с двумя пилотами и двумя медицинскими работниками и потерпел катастрофу 5 августа вблизи аэропорта в Чинле около 483 километров к северо-востоку от Финикса.

Представители компании CSI Aviation подтвердили гибель 4 человек и выразили соболезнования семьям, друзьям и близким погибших. Их имена не были обнародованы.

Эти люди посвятили свою жизнь спасению других, и их потеря глубоко ощущается по всей территории Навахо,

– сказал президент Навахо Буу Нигрен.

Командир полиции округа Эмметт Яззи объяснил, что пилоты пытались приземлиться, но, к сожалению, что-то пошло не так. Известно, что экипаж планировал забрать пациента, который нуждался в критическом уходе, из госпиталя службы индейского здоровья в Чинле, и возвращаться в Альбукерке.

Власти племени получили сообщение о черном дыме возле аэропорта в 12:44. Причина аварии пока неизвестна, а Национальный совет безопасности транспорта и Цивильная авиация осуществляют расследование.

В издании подчеркнули, что медицинские транспорты воздушным путем из Навахо являются общепринятыми из-за небольших размеров большинства госпиталей, которые не предоставляют высокоспециализированную или травматическую помощь.

В свою очередь, аэропорт Чинле – один из нескольких аэропортов, которыми владеет и управляет племя на огромной территории резервации площадью 70 000 квадратных километров, простирающейся через Аризону, Нью-Мексико и Юту – крупнейшей земельной базе любого племени коренных американцев.