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4 октября, 20:07
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Бомбардировщики городов Украины: на борту Ту-95МС в России погибли подполковники и майоры

Анастасия Колесникова

В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС. На борту самолета находились оккупанты, которые отдавали приказы и непосредственно били по гражданским украинцам.

Авиакатастрофа произошла еще 29 сентября в Амурской области, однако подробности о потерях противника появились только сейчас.  Их расскрывает телеграм-канал Exilenova+.

Что известно о ликвидированных оккупантах

На борту бомбардировщика находились два подполковника и два майора российской армии.

Всего в результате падения самолета погибли восемь человек.

Полковник Анатолий Штефан "Штирлиц" назвал имена уничтоженных оккупантов:

  • Ковалев Андрей Николаевич
  • Московский Владислав Владимирович
  • Енокан Артур Араратович
  • Житенев Михаил Михайлович
  • Мойсеевич Сергей Александрович
  • Келин Владимир Юрьевич
  • Павлюков Федор Викторович
  • Герасимов Андрей Владимирович.

По меньшей мере трое из погибших военных были непосредственно причастны к организации ракетных ударов по украинским городам. Они занимались методическим обеспечением атак, а также лично отдавали и выполняли приказы о запусках крылатых ракет.

Целями этих ударов были густонаселенные районы и объекты энергетической инфраструктуры, не имеющие никакого отношения к военным объектам.

Стоит отметить, что бомбардировщик упал всего через несколько минут после взлета.

Комментируя авиакатастрофу, российские СМИ писали, что Ту-95 разбился во время выполнения учебно-тренировочного полета. Отмечалось, что самолет выполнял полет без боекомплекта.