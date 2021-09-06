Кружил несколько часов из-за угрозы взрыва: в Тбилиси самолет совершил аварийную посадку

В грузинской столице Тбилиси пассажирский самолет Georgian Airways совершил аварийную посадку. У воздушного судна была неисправность шасси.

Такая ситуация в авиации является довольно серьезной, так как во время посадки мог возникнуть взрыв.

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Заметим, что самолет направлялся в Вену, а на его борту было 180 пассажиров.

Проблемы возникли после взлета

Как объяснили в авиакомпании, сразу после взлета бортовой компьютер дал сигнал, что шасси не закрылось. Тогда пилоты приняли решение вернуться в международный аэропорт Тбилиси. Чтобы минимизировать риск взрыва, лайнер 2 часа кружил над городом, чтобы сжечь топливо.

Спасибо нашим пилотам, Темуру Толомашвили и Георгию Джунашвили, которые благополучно посадили наш самолет с 180 пассажирами на территории аэропорта Тбилиси,

– написали в авиакомпании.

В компании рассказали, что перед вылетом лайнер прошел техническую проверку. После посадки неисправность удалось устранить. Запланированный рейс Тбилиси – Вена состоялася в течение часа.