Крылатые ракеты атаковали Киев, раздались взрывы
- Киев подвергся ночной атаке 31 июля, сначала "Шахедами", а затем крылатыми ракетами.
- В 04:40 в Киеве прогремели взрывы, вероятно, от ракет "Искандер К".
Киев находился всю ночь под атакой врага с воздуха 31 июля. Сперва на столицу налетели "Шахеды", а затем и крылатые ракеты.
В городе были слышны взрывы, пишет Суспільне. 24 Канал информирует, что известно на данный момент.
Хронология атаки Россия атакует Украину "Шахедами" и ракетами: в эпицентре удара Киев
Ракетный обстрел Киева 31 июля: что известно?
Киев несколько часов атаковали десятки дронов врага с разных направлений в течение ночи 31 июля. В 03:18 дали отбой и сообщили о последствиях налета по меньшей мере в 10 локациях.
Но через час, в 04:29, воздушную тревогу объявили повторно – на этот раз из-за угрозы ракетного обстрела. Через несколько минут стало известно от Воздушных сил, что через Черниговскую область залетели крылатые ракеты и направились в столицу.
В 04:40 в Киеве прогремели взрывы. Мониторы пишут, враг применил несколько ракет, вероятно, "Искандер К".
После отбоя в 05:06 в КГВА сообщили, что враг коварно нанес ракетный удар по Киеву и есть последствия в Шевченковском и Святошинском районах – это жилая застройка.
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