Киев находился всю ночь под атакой врага с воздуха 31 июля. Сперва на столицу налетели "Шахеды", а затем и крылатые ракеты.

В городе были слышны взрывы, пишет Суспільне. 24 Канал информирует, что известно на данный момент.

Хронология атаки Россия атакует Украину "Шахедами" и ракетами: в эпицентре удара Киев

Ракетный обстрел Киева 31 июля: что известно?

Киев несколько часов атаковали десятки дронов врага с разных направлений в течение ночи 31 июля. В 03:18 дали отбой и сообщили о последствиях налета по меньшей мере в 10 локациях.

Но через час, в 04:29, воздушную тревогу объявили повторно – на этот раз из-за угрозы ракетного обстрела. Через несколько минут стало известно от Воздушных сил, что через Черниговскую область залетели крылатые ракеты и направились в столицу.

В 04:40 в Киеве прогремели взрывы. Мониторы пишут, враг применил несколько ракет, вероятно, "Искандер К".

После отбоя в 05:06 в КГВА сообщили, что враг коварно нанес ракетный удар по Киеву и есть последствия в Шевченковском и Святошинском районах – это жилая застройка.

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