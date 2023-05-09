Россию атакуют "странные предметы": возле Крыма сбили дрон, в Краснодарском крае падение объекта

Врагу неспокойно ни на линии фронта, ни глубоко в тылу. Так, в Краснодарском крае жалуются на падение "странного предмета". Тем временем возле Крыма вроде бы сбили беспилотник.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. По имеющимся данным, якобы обошлось без пострадавших и жертв.

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Дрон сбили над морем

Известно, что беспилотник вроде бы удалось сбить в небе над Азовским морем. Говорят, что это произошло в Крыму вечером. Как сообщают СМИ, пока не установили, кому принадлежит загадочный дрон. Но точно могут сказать, что приземлили его вблизи села Глазовка Ленинского района.

В традиционной манере обошлось без пострадавших и повреждений. Дрон сбить удалось, но его обломки никто не нашел.

"Неизвестный предмет" упал возле Тамани

Между тем после обеда что-то странное упало в Тамани Темрюкского района, что в Краснодарском крае. Говорят, что примерно в 16:30 на придомовую территорию одного из домов, расположенного на улице Калинина, упал "неизвестный предмет". Об этом рассказала Единая дежурно-диспетчерская служба Темрюкского района.

Тогда же говорили о том, что территория падения объекта оцеплена. Также ведется поиск его обломков. Что касается пострадавших и повреждений, то их вроде бы нет.

Заметим, что беспокойство распространяется среди жителей Москвы. В столице России на улицах стали появляться отметины. Доподлинно неизвестно, что эти крестики означают. Но точно можно сказать, что...

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