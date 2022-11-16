"Хлопок" вечером 16 ноября посетил временно оккупированный Крым. Взрывы услышал Джанкой.

В сети пишут, что на этот раз "хлопок" посетил аэродром в Джанкое. Там базировались 80 единиц вражеской техники. В то же время, официального подтверждения этих данных пока, к сожалению, нет, информирует 24 канал.

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Тем временем оккупанты завели свою любимую басню о "ПВО". Она "работает и работает". Местные захватчики паникуют из-за "хлопка".

Кроме того, в телеграм-каналах начинают появляться сообщения об исчезнувшем свете.

Очевидно, уже даже сами оккупанты не верят в знаменитую российскую легенду о "ПВО", потому что в сети распространяются панические сообщения. Некоторые даже рассуждают, удастся ли дожить до утра.

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Детали пока не раскрывают. Никаких официальных комментариев по поводу "хлопка" не было.

"Хлопок" не оставляет оккупантов без внимания

"Хлопок" регулярно посещает российских захватчиков. В частности, утром 16 ноября Бавовнятко играл в Орловской области. Там красиво пылала местная нефтебаза. Традиционно для России "никто не пострадал".

Кроме того, "хлопок" посещал оккупантов в Скадовске и Голой Пристани. О "хлопке" заявили местные жители. оккупанты изрядно испугались. Сообщали, что враг суетился и паниковал.

Также Бавовнятко на регулярной основе посещает Белгородскую область. Местные жители сидели без света и были очень недовольны работой "легендарной российской ПВО". Впоследствии местный губернатор выступил с "официальным комментарием" и рассказал, что в Никольском районе в результате "хлопка" пострадала линия электропередачи.

После каждого визита "хлопка" Россия рассказывает о "славной ПВО". В то же время, это обычный российский миф. О ней много говорят, но никто не видел.

Затем традиционно заявляют, что "никто не пострадал". В то же время, местные жители продолжают паниковать. По их сообщениям в соцсетях можно отследить хроники "хлопка".

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