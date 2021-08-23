Крым будет могилой Российской империи: чем закончится историческая ложь Путина

Стереть и переписать историю. С помощью именно этого инструмента Кремль пытается легитимизировать оккупацию украинского Крыма в глазах собственного народа и всего мира.

Под "ура-патриотическими" речами кремлевская пропаганда маскирует историческую правду о том, что Крым был местом не славы, а самого большого позора России. Это подтверждают современные историки, ученые и исследователи.

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Кремль маскирует историческую правду

Как отметили авторы ютуб-канала об истории Украины "имени Шевченко" Виталий и Дмитрий Капрановы, Севастополь прославился в Крымской войне, когда это был город огромного поражения Российской империи. Крымская война – это одно из самых позорных поражений в истории России.

Чтобы стереть эту позорную страницу истории, идеологи Кремля прибегают к излюбленному приему – исказить правду с точностью до наоборот и героизировать поражение. Историческое невежество рядовых россиян, умноженное на цинизм пропагандистов – дают нужный Владимиру Путину результат.

Севастополь, город российской славы, – это на самом деле город российского позора. Это проигранные конкретные войны, уничтоженная куча людей. Это просто позор исторический, и они делают из этого какие-то успешные истории только благодаря незнанию реальной истории и экзальтации и эмоциональности,

– пояснил председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Эта технология Кремля работает просто: в историях о проигранных войнах акценты переносятся на героическую оборону, факт проигрыша – замалчивается, и все это щедро заправляется телевизионным пафосом.

Как следствие – 86% россиян считают, что Россия поступила правильно, оккупировав Крым. А 46%, что это "исконно русская земля" – свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, который, впрочем, тоже существует для легитимизации линии партии.

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Россияне забывают о государственности крымских татар

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что россияне говорят якобы Крым их, просто не освещая то, что на полуострове была государственность крымскотатарского народа.

"Они говорят, что Симферополь 350 лет назад Екатерина завоевала, но не хотят признавать, что там за 2 тысячи лет еще было Скифское государство. То есть они всегда говорят, чтобы оправдывать их захват", - добавил он.

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В то же время первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова отметила, что крымские татары физическим своим присутствием автоматически убивают миф что Крым – это русская земля.

Именно поэтому Россия в разное время, начиная с Российской империи, коммунистических времен, а теперь Путинская Россия, веками пытается уничтожить крымских татар,

– резюмировала Джапарова.

Как разрушить российские мифы о Крыме

Разрушить пропаганду и лживые претензии Кремля на "исторические права" на полуостров может популяризация украинского взгляда на историю, и убедительные, привлекательные и настоящие истории – в книгах, на экранах и в ютубе.

Наибольшую часть своей истории полуостров принадлежал Крымскому ханству.

По мнению Капрановых, поэтому Крым – это прежде всего Крымское ханство и Украина, как главный союзник. Еще в конституции Орлика в статье указано, что Крым является нашим союзником и мы с ним должны дружить вечно.

Как подчеркнул Дробович, как только человек начинает узнавать исторические события, например о том, что Петр Первый платил дань крымскому хану – странно говорить, что полуостров является российской землей, поскольку Московия платила дань Крымскому ханству.

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Он убежден, что необходимо создавать качественный продукт, который будет разоблачать все байки. Когда это произойдет, Крым не просто вернется в настоящую родную гавань – украинскую и крымскотатарскую, но и станет той самой иглой, на конце которой спрятан крах современной российской империи.

Это закончится тем, что последним оплотом Российской империи, когда она потеряет уже все – и Москву, и Санкт-Петербург – будет Крым. Последний президент России погибнет в Крыму, в результате суицида, но Крым будет последним оплотом

– добавили Капрановы.

Они отметили, что Российская империя закончилась в Крыму. До того там закончилось Понтийское царство, а еще раньше – Визайнтийська империя. Крым – это могила империй. У него судьба такая.