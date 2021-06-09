Крым и Донбасс стоили Москве 500 миллиардов долларов, – Гудков

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков заявил, что россияне уже ощутили на себе последствия агрессии их страны в сторону Украины. В целом война на Донбассе и оккупация Крыма уже стоили России не менее 500 миллиардов долларов.

По словам Гудкова, Россия будет восстанавливаться на протяжении десятилетий. Политик убежден, что за это время потери страны-агрессора из-за ее действий в Украине вырастут минимум в 2–3 раза. От этого будут страдать обычные россияне.

Заметьте В ООС опровергли фейк российской пропаганды о "низком моральном состоянии" ВСУ

Россия уже оказалась в глобальной изоляции. И это стоило ей очень дорого.

Это порядок потерь 500 миллиардов долларов. Это то, что видно. Отток капитала, потери инвестиций. Это санкции против различных предприятий, которые недополучили прибыль,

– заметил Гудков.

Детали от оппозиционера

Гудков рассказал, что, по его мнению, за последние 7 лет Россия потеряла примерно 30% дохода.

Причиной этого, конечно, является оккупация Крыма. В то же время негативное влияние на жизнь России имеет также политика Владимира Путина, ведь в стране нет никаких реформ.

Приезд Гудкова в Украину: главное

Оппозиционер Дмитрий Гудков прибыл в Украину 6 июня 2021 года.

Политик признался, что несколько источников из Администрации Президента сообщили, что уголовное дело против него пытаются "раскрутить". Целью является арест Гудкова.

Оппозиционер рассказал, что "высосанное из пальца "Дело о подвале" было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования".

Гудкова задержали 1 июня. Причиной стало якобы причинение особо крупного имущественного ущерба.