Это только начало: ССО взяли под контроль ключевой путь поставок в Крым

Силы специальных операций сообщили о том, что взяли под контроль ключевой путь снабжения в Крым. Дроны уже успешно отрабатывают по оккупантам.

Об этом сообщил 3-й отдельный полк СпН имени князя Святослава Храброго.

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Что происходит в Крыму?

Под воздушным контролем операторов БПЛА 3 полка ССО сейчас часть сухопутного пути в Крым.

Дроны подразделения Сил специальных операций уничтожают технику и разрушают логистические пути врага на маршруте Мелитополь – Чонгар,

– рассказали в полку.

Вследствие этого уже затруднена логистика поставок российской армии и горючего на полуостров.

Военные отметили, что это только начало, и анонсировали – "дальше будет".

ССО взяли под контроль ключевой путь поставки в Крым: смотрите видео

К слову, военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, что эта кампания не является случайной. По его словам, Силы обороны Украины провели системную подготовку, чтобы атаковать российскую логистику на расстоянии до 200 километров.

В самом Крыму после ударов украинских дронов по логистике и нефтяной инфраструктуре начались проблемы с поставками. Сначала жители полуострова жаловались на дефицит топлива, а теперь – на проблемы в розничной торговле. В частности, в супермаркетах Севастополя уже появились ограничения на продажу некоторых продуктов.

Тем временем на АЗС появились контролеры. Уже полностью запрещена свободная продажа бензина. Так, водители могут приобрести на АЗС не более 20 литров в одни руки и только по талонам, которые были куплены ранее. За наличные это нельзя сделать вообще.