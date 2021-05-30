Крым – это Украина, – белорусская община пригласила Тихановскую в Киев

Представители белорусской общины собрались на Майдане Независимости в Киеве 30 мая. Там они записывали видеообращение к лидеру оппозиции своей страны Светлане Тихановской.

Что произошло на Майдане

Несколько десятков белорусов под бело-красно-белыми флагами записывали обращение на фоне стелы Независимости. Они выкрикивали лозунг "Жыве Беларусь!".

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Активисты объяснили, что не планируют проводить какую-то акцию, а лишь записывают обращение.

Один из участников мероприятия рассказал, что они хотят, чтобы Тихановская, которая "объявила себя лидером нации", приехала и пообщалась с достаточно большой белорусской общиной в Украине.

Он подчеркнул, что политик еще не посещала Киев и сначала в высказываниях "юлила по вопросам Крыма и так далее".

Для нас как белорусов это понятно: Крым – это Украина, на Донбассе – война, Россия – агрессор,

– заявил участник мероприятия.

Когда Тихановская может приехать в Украину