Крым – это Украина, – белорусская община пригласила Тихановскую в Киев

Представители белорусской общины собрались на Майдане Независимости в Киеве 30 мая. Там они записывали видеообращение к лидеру оппозиции своей страны Светлане Тихановской.
Что произошло на Майдане
Несколько десятков белорусов под бело-красно-белыми флагами записывали обращение на фоне стелы Независимости. Они выкрикивали лозунг "Жыве Беларусь!".
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Активисты объяснили, что не планируют проводить какую-то акцию, а лишь записывают обращение.
Один из участников мероприятия рассказал, что они хотят, чтобы Тихановская, которая "объявила себя лидером нации", приехала и пообщалась с достаточно большой белорусской общиной в Украине.
Он подчеркнул, что политик еще не посещала Киев и сначала в высказываниях "юлила по вопросам Крыма и так далее".
Для нас как белорусов это понятно: Крым – это Украина, на Донбассе – война, Россия – агрессор,
– заявил участник мероприятия.
Когда Тихановская может приехать в Украину
- Ранее лидер белорусской оппозиции говорила, что посетит Киев после местных выборов, которые состоялись в октябре 2020 года. Она благодарила украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в сильной позиции по ситуации в Беларуси.
- В апреле 2021 года Тихановская заявила, что ждет приглашения украинских властей. Она также подчеркнула, что Крым – украинский и политик готова об этом сказать в Киеве. Отметим, ранее Тихановская говорила, что Крым принадлежит Украине по международному закону. Однако на уточняющий вопрос относительно того, чей Крым де-факто, оппозиционер ответила: "Имеем то, что имеем".