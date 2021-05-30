Що відбулося на Майдані

Кілька десятків білорусів під біло-червоно-білими прапорами записували звернення на фоні стели Незалежності. Вони вигукували гасло "Живє Бєларусь!"

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Активісти пояснили правоохоронцям, що не планують проводити якусь акцію, а лише записують звернення.

Один з учасників заходу розповів, що вони хочуть, аби Тихановська, яка "оголосила себе лідером нації", приїхала і поспілкувалася з досить великою білоруською громадою в Україні.

Він підкреслив, що політикиня ще не відвідувала Київ й спершу у висловлюваннях "юлила з питань Криму і так далі".

Для нас як білорусів це зрозуміло: Крим – це Україна, на Донбасі – війна, Росія – агресор,

– заявив учасник заходу.

Коли Тихановська може приїхати в Україну