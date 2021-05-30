Що відбулося на Майдані
Кілька десятків білорусів під біло-червоно-білими прапорами записували звернення на фоні стели Незалежності. Вони вигукували гасло "Живє Бєларусь!"
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Активісти пояснили правоохоронцям, що не планують проводити якусь акцію, а лише записують звернення.
Один з учасників заходу розповів, що вони хочуть, аби Тихановська, яка "оголосила себе лідером нації", приїхала і поспілкувалася з досить великою білоруською громадою в Україні.
Він підкреслив, що політикиня ще не відвідувала Київ й спершу у висловлюваннях "юлила з питань Криму і так далі".
Для нас як білорусів це зрозуміло: Крим – це Україна, на Донбасі – війна, Росія – агресор,
– заявив учасник заходу.
Коли Тихановська може приїхати в Україну
- Раніше лідерка білоруської опозиції казала, що відвідає Київ після місцевих виборів, які відбулися жовтня 2020 року. Вона дякувала українському міністру закордонних справ Дмитру Кулебі у сильній позиції щодо ситуації у Білорусі.
- У квітні 2021 року Тихановська заявила, що чекає на запрошення української влади. Вона також наголосила, що Крим – український і політикиня готова про це сказати у Києві. Зауважимо, раніше Тихановська казала, що Крим належить Україні за міжнародним законом. Однак на уточнювальне запитання стосовно того, чий Крим де-факто, опозиціонерка відповіла: "Маємо те, що маємо"