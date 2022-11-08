Крым может быть освобожден быстрее, чем Донбасс, – Свитан спрогнозировал ход войны

Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес спрогнозировал освобождение Крыма к лету 2023 года. Вполне вероятно, что полуостров может быть отвоеван у россиян даже быстрее, чем Донбасс.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. Он подчеркнул, что необязательно заходить в сам Крым, чтобы начать освобождать этот полуостров.

Когда возможен выход ВСУ на Крым

Свитан отметил, что Бен Ходжес – американский военный, который очень хорошо разбирается в боевой обстановке. Он постоянно мониторит ситуацию и ведет наше поле боевых действий, а также имеет только ему доступную инсайдерскую информацию от своих друзей в Пентагоне.

Поэтому, по его словам, составляя воедино всю имеющуюся у него информацию, Ходжес выдает такого уровня экспертные оценки. Им однозначно можно доверять, их можно даже ускорить по некоторым позициям, поскольку у американского генерала нет определенной информации, связанной с нашими полномочиями.

Поэтому эту информацию можно даже с определенной точки зрения уменьшить по времени. Выход на Крым возможен даже уже и зимой, и весной следующего года,

– считает Свитан.

Военный эксперт отметил, что если заказанное Украиной вооружение будет поступать в необходимых объемах, то ВСУ могут выйти и подойти к работе по Крыму уже даже перед Новым годом.

При каком условии это станет возможным

Свитан подчеркнул, что после получения Украиной ракет ATACMS буквально на следующий же день мы начнем отрабатывать военные объекты в Крыму, поскольку им не нужны какие-то особые пусковые установки. Эти ракеты работают с HIMARS, MLRS и MARS, а их наведение по сути происходит выводом точки на карте, после чего ATACMS сами выполняют определенные задачи.

Поэтому зачищать Крым мы уже могли бы и до Нового года, если получим ATACMS,

– сказал военный эксперт.

По его словам, кроме ATACMS, есть еще ряд ракет авиационного базирования, которые мы также заказываем, и они способны бить примерно на 300 километров. Получив их мы сможем даже без ATACMS выполнять задачи по уничтожению военных объектов в Крыму.

Это то, что касается Крыма. Необязательно заходить в Крым, чтобы его начать освобождать, достаточно такого оружия, о котором я сейчас сказал,

– подчеркнул Свитан.

Он отметил, что Бен Ходжес также говорил о больших "тисках", когда ВСУ будут в ближайшее время откусывать российскую южную группировку, то есть вражеское войско на Запорожье и на Херсонщине. Речь идет о зачистке от россиян правого берега и выходе в район Алешек на левый берег Днепра.

Полковник запаса добавил, что зачистить Юг можно через несколько месяцев, затем подойти к воротам Крыма, после чего начать работать с самим полуостровом. Поэтому при условии поставки определенного оружия мы можем освободить Крым раньше, чем освободим Донбасс.

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