Крым может стать большим "котлом" для россиян, – военный эксперт

Через мосты во временно оккупированном Крыму российская армия снабжается живой силой и техникой и бросает их в войну против Украины. Однако остров уже вскоре может стать "котлом" для оккупантов.

Это произойдет при одном условии. Об этом Роман Свитан – военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ – рассказал в эфире 24 канала.

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По его словам, Крымский мост – очень важная артерия, через которую поставляют большинство техники и личного состава вражеской армии из россии в Керчь.

Затем через временно оккупированный Крым их перебрасывают в район Мелитополя, что на Запорожье, или сразу Новую Каховку и на Херсонщину в целом.

Они "расползаются" по всему южному фронту, подчеркнул эксперт.

Поскольку "перебить" выход этой техники на украинскую территорию с территории россии мы не можем, то самый оптимальный вариант – перебить эту логистическую цепочку в районе Керчи, разбив спуски этого моста.

Когда оккупантов ждет "котел"

После того, как ВСУ нанесут удар по Керченскому мосту, Крым – территория Украины – станет таким "карманом", в который вряд ли будут перебрасывать какие-то группировки и технику.

Скорее всего, их вообще будут выводить из Крыма, поскольку военное руководство россии поймет, что Крым становится гипотетическим "котлом", который сразу же закроют, когда наши части возьмут Мелитополь.

– отметил Свитан.

Поэтому выведение из строя этого моста выполнит несколько задач сразу:

мы не пустим русский металлолом на территорию Украины;

Крым будет освобождаться, оттуда будут выводить вражеские войска;

и политическая задача – российское руководство будет понимать, что украинская армия возьмет под огневой контроль всю оккупированную территорию.

У них тогда останется одна цель – как-то выйти из ситуации, в которую попали россияне, начиная войну в 2014 году.

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