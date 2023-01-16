В Крыму снова "хлопок": оккупанты сообщают о сбитии дронов в Бельбеке
Живущие в тылу русские считают, что война им не грозит. Однако уже второй раз за сутки к временно оккупированному Крыму пришел "хлопок".
В местных телеграмм-каналах сообщают о громких взрывах. Представитель оккупационных властей Михаил Развожаев отметил, что ПВО сбила якобы три украинских БПЛА, передает 24 Канал.
Достойно внимания В Севастополе и Симферополе очень громко: оккупанты говорят о ПВО
В небе виднеется дым
Сначала Развожаев отметил, что "украинские дроны снова пытаются атаковать Севастополь". Однако потом уточнил, что ПВО якобы сбило аж три украинских беспилотника в небе над Бельбеком.
Где расположен Бельбек: карта
Напомним, что взрывы в Севастополе и прозвучали в ночь с 15 на 16 января. Пророссийские источники рассказывают, что у местных жителей от взрывов трещали окна. Они призывали не паниковать и заверили, никаких попаданий не было – над Севастополем работала ПВО и сбила беспилотник.
Также в местных пабликах появилась информация о взрывах возле воинской части "Казачка" на улице Штормовой.
Что происходит в Крыму: последние новости
- 2 января, вражеские СМИ сообщили о сериях взрывов, прогремевшие на полуострове Захватчикам удалось сбить на территории Симферополя воздушную цель с помощью ПВО. Впоследствии стало известно о ликвидации оккупантами еще одной цели. Вероятно, в обоих случаях это были беспилотники.
- Россияне копают в Крыму траншеи. Местные паблики публикуют фотодоказательства того, что оккупанты усиливают оборону. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что траншеи тянутся от поселка Заозерное до села Молочное.
- Враг набирает военных в частных компаний "Щит" и "Русич". Им обещают много денег и убеждают – никто не будет отправлять их на фронт.
- Россия в третий раз пытается продать украденный у Украины Евпаторийский авиационный ремонтный завод. Он принадлежит Укроборонпрому.