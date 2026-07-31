Кремль готовится отстранить крымского гауляйтера Аксенова, – "Атеш"

В Москве приняли окончательное решение о отстранении так называемого главы Крыма Сергея Аксенова, занимающего эту должность с 2014 года. Именно на него планируют возложить всю вину за надвигающуюся гуманитарную катастрофу и провалы в обеспечении оккупированного полуострова.

Об этом сообщает телеграм-канал "Атеш".

Почему Аксенова внезапно решили отстранить от должности в Крыму?

По данным агентов "Атеш" из оккупационной администрации Крыма, главная цель отстранения Аксенова – снизить уровень социальной напряженности и утихомирить растущее недовольство "властью" среди местного населения.

Кремль использует классическую схему "хороший царь и плохой боярин". Пожертвовав Аксеновым, Москва рассчитывает выпустить пар и отвлечь внимание крымчан от того факта, что системный кризис на полуострове вызван самой оккупацией, а не только некомпетентностью местных чиновников,

– пишут партизаны.

Как пишет "Атеш", Сергей Аксенов, осознав, что его кресло пошатнулось, впал в панику.

"Сейчас он (Аксенов – 24 Канал) развернул бурную, но бессмысленную имитацию деятельности: устраивает публичные выговоры, открыто угрожает местным "депутатам", пытаясь создать для Москвы картинку тотального контроля и "жесткой руки"", – отмечают в телеграм-канале.

Однако, как сообщают партизаны, сценарий уже утвержден. Увольнение Аксенова с должности, по предварительным данным, состоится сразу после сентябрьских "выборов" в Госдуму России, чтобы не портить показатели и не провоцировать турбулентность в период самого голосования.

На место Аксенова уже рассматривают нескольких кандидатов. Ключевой фигурой является так называемый "министр внутренних дел Республики Крым" Алексей Дмитриев.

Это классическая ставка Москвы на силовика, способного подавлять растущее недовольство,

– пояснили в "Атеше".

Параллельно прорабатывается и другой вариант – назначение одного из военных командиров в рамках путинской программы "Время героев".

"Кремль уже начал опробовать эту схему милитаризации власти. Яркий пример: исполняющим обязанности губернатора Белгородской области стал Александр Шуваев – бывший командир 1-й мотострелковой (Славянской) бригады "ДНР"", – отметили партизаны.

Напомним, в последнее время аннексированный Крым находится почти под постоянной атакой украинских дронов. В результате на полуострове сложилась сложная ситуация с топливом.

Кроме того, часть жителей Крыма время от времени остается без света.