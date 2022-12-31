Крым принял эстафету: в Джанкое сообщили о серии взрывов

Во временно оккупированном Крыму 31 декабря тоже громко, сообщают о звуках взрывов в Джанкое.

Местные жители пишут, что причиной взрывов, слышных в Джанкое, якобы является работа ПВО. При этом так называемая "власть" пока никак не комментирует инцидент и не называет причины взрывов.

Отметим, что взрывы в Крыму прогремели во время массированной атаки Украины.

Внимание Готовятся: россияне ставят ПВО над Москвой на праздники, в Белгороде раздают карты укрытий

"Дубль два": в августе Джанкой уже лихорадило

Телеграмм-каналы сообщили, что причиной взрывов может стать атака беспилотников на российскую военную базу в районе села Майское.

Как сообщают наши подписчики, украинские беспилотники, вероятно, атаковали российскую базу в районе села Майское и станции Азовска под Джанкоем. Это дубль два – первая атака была 16 августа, тогда взрывы и пожар продолжались почти сутки,

– говорится в сообщении.