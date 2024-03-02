Мы только начали, – Гуменюк заинтриговала ударами по Крыму

Первый день весны для российских захватчиков в оккупированном Крыму выдался крайне неспокойным. А все из-за того, что на полуострове цветет "хлопок".

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила 24 Каналу, что надо еще немного подождать. А тогда мы сможем "собрать букет".

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В Крыму может начаться горячий сезон "хлопка"

"Все логично – весна, сезон, "хлопок" цветет. Но мы только начали "формировать грядки", поэтому надо подождать. Сможем собрать соответствующий "букет", – заинтриговала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

По ее словам, по этому поводу обязательно будет официальное сообщение. Даже среди зимы мы могли попадать и подбрасывать врагу "цветки хлопка", а весной грех не воспользоваться возможностями.

Что известно о "хлопке" на полуострове