Мы только начали, – Гуменюк заинтриговала ударами по Крыму
Первый день весны для российских захватчиков в оккупированном Крыму выдался крайне неспокойным. А все из-за того, что на полуострове цветет "хлопок".
Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила 24 Каналу, что надо еще немного подождать. А тогда мы сможем "собрать букет".
Интересно Дом, который оккупировали первым․ Истории крымчанок, жизнь которых навсегда изменилась 10 лет назад
В Крыму может начаться горячий сезон "хлопка"
"Все логично – весна, сезон, "хлопок" цветет. Но мы только начали "формировать грядки", поэтому надо подождать. Сможем собрать соответствующий "букет", – заинтриговала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.
По ее словам, по этому поводу обязательно будет официальное сообщение. Даже среди зимы мы могли попадать и подбрасывать врагу "цветки хлопка", а весной грех не воспользоваться возможностями.
Что известно о "хлопке" на полуострове
- 1 марта в оккупированном Крыму было очень неспокойно. Жители крупных городов сообщали, что слышали громкие звуки. В частности, говорится о Симферополе, Севастополе и Евпатории.
- Оккупанты заявили о работе противовоздушной обороны во многих регионах полуострова: в Севастополе, Симферополе, в районе Евпатории и в Сакском районе. Более того, по словам россиян, им якобы удалось сбить 10 ракет, летевших на полуостров.
- СМИ писали о, по крайней мере, одном прилете в Крыму – по военной базе в Гвардейском. Также отмечали попадание в Севастополе и в Сакском районе.
- В то же время о вероятном прилете по военной базе врага в Гвардейском писали и партизаны "Атеш". Они отметили, что 23 февраля провели разведку на этом военном объекте и обнаружили там стоянку техники. Сообщалось о КамАЗах, артиллерийских тягачах и установках "Мста-Б", которые оккупанты должны были перебросить на Херсонское направление.
- Российские пропагандисты писали, что якобы ВСУ пытались нанести удар по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow и ADM-160 MALD. Кроме того, они признали, что часть обломков "случайно" упала на взлетно-посадочную полосу аэродрома Бельбек.