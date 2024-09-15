Все из-за страха россиян: член Меджлиса рассказал, что происходит в оккупированном Крыму

На временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму, россияне продолжают давление на местное население. Людей запугивают и хотят заставить идти на сотрудничество.

Оккупанты знают, что в Крыму действует движение сопротивления и максимально пытается помешать его работе. О том, что сейчас происходит на Крымском полуострове, 24 Каналу подробнее рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

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Давление на крымчан

Украинские партизаны сообщили, что на оккупированных территориях, в частности в Крыму, растет давление на местное население. Россияне продолжают проверки и фильтрационные мероприятия.

Давление действительно происходит по нескольким направлениям. Во-первых, это информационное давление, когда через пропаганду влияют и на школьников, и на взрослых – призывают участвовать в незаконных выборах. Во-вторых, снова начали проводить "антитеррористические операции",

– сообщил Эскендер Бариев.

Обычно подобные мероприятия проводят в городах, где много крымских татар. Например, в Симферопольском районе и в Саках.

"Это некие послания. Мол, если вы не будете лояльными, то мы будем проводить "антитеррористические операции", и вас задержат. Кроме того, мы видим, что давят на предпринимателей. Продолжаются аресты и задержания за "шпионаж", и за "дискредитацию российской армии", – отметил член Меджлиса крымскотатарского народа.

Оккупационная власть в Крыму знает о существовании движения сопротивления, которое, кстати, очень эффективно работает, а также большое количество проукраинского населения. Поэтому давление на местных продолжается.

Обратите внимание! Недавно на оккупированных территориях проходили псевдовыборы. Россияне применяли любые методы, чтобы привлечь людей к незаконному действу. Однако этого им сделать не удалось – явка была очень низкой. Кроме того, крымчане массово уничтожали российскую агитацию, портили бюллетени и другими способами срывали так называемые "выборы".