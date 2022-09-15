Россияне панически боятся всего украинского: в Крыму преподавателя техникума уволили из-за песни
Захватчики продолжают преследовать украинцев во временно оккупированном Крыму. В частности, недавно на полуострове уволили преподавателя, поддерживающего Украину.
Об этом рассказали в российских СМИ, сообщает 24 канал. Мужчину уволили за украинскую песню.
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Преподавателя уволили за украинскую песню на паре
В Крыму уволили преподавателя техникума, который включил в аудитории украинскую песню о "Байрактаре". Оккупационная полиция начала проверку.
Мужчина работал в Белогорске. По информации местных СМИ, он якобы открыто рассказывал на парах, как ожидает приход украинских военных.
Мы расцениваем как измену такие музыкальные перформансы. До границы – 150 километров, если кто хочет поддержать Украину, то может ехать туда. Там их быстро пустят на "пушечное мясо",
– цинично заявили в оккупационной администрации Крыма.
Обратите внимание, что это уже не первое наказание крымчан, ожидающих деоккупации полуострова. Ранее оккупанты арестовали на 10 суток диджея, который включил в караоке-баре в Щелкино клип на песню "Дике поле". В нем были изображения в поддержку украинских военных.
Также в Крыму привлекли к ответственности организаторов и гостей свадьбы в Бахчисарае, где спели украинскую песню "Ой, у лузі червона калина".
Угрозы от Аксенова
Ранее глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявлял, что на полуострове будут наказывать за украинские песни и лозунги. Он подчеркнул, что за поддержку Украины будут привлекаться к уголовной ответственности.
Очевидно, захватчики "бесятся" из-за того, что на полуострове не заканчивается сезон "хлопка". В частности, из-за этого они массово покидают Крым.
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