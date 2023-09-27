Крым снова "штормит": на оккупированном полуострове тревога, а Крымский мост перекрыли
В оккупированном россиянами Крыме вечером 27 сентября снова раздавалась воздушная тревога. Телеграм-каналы полуострова заявляли об угрозе атак ракетами Storm Shadow.
Ранее ракеты Storm Shadow уже не раз попадали по военным объектам на Крымском полуострове. Российской ПВО сложно им противостоять.
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Сирены раздаются в Крыму
Около 20:00 в Крыму снова объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщают, что в сторону Крыма двигаются ракеты Storm Shadow. Их якобы запустили из авиации в районе Николаева украинские силы.
За двадцать минут до официального объявления тревоги оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту. Во время воздушной тревоги они остановили курсирование наземного и морского транспорта в Севастополе.
Около 20:14 паблики оккупантов сообщили о работе российской флотской ПВО. Впоследствии написали, что ожидается "заход" Storm Shadow через Черное море и север полуострова. Около 20:30 в Крыму сообщили об отбое сирен.
Постоянные взрывы в Крыму
- Так называемый губернатор Севастополя 25 сентября призвал запустить систему оповещения о воздушной тревоге. Уже вечером местные жители слышали невыносимый вой вперемешку со взрывами.
- Несмотря на сообщения о работе ПВО, все местные сообщали о мощном "хлопке" в Джанкое. Они в это время сильно паниковали в сети и писали, что им это не нравится.
- На следующий день оккупантам снова пришлось включить сирены на оккупированном полуострове. На этот раз стало известно о ракетной атаке по аэродрому "Бельбек" в Севастополе. Якобы украинцы запустили по нему одну ракету.