Крым снова "штормит": на оккупированном полуострове тревога, а Крымский мост перекрыли

В оккупированном россиянами Крыме вечером 27 сентября снова раздавалась воздушная тревога. Телеграм-каналы полуострова заявляли об угрозе атак ракетами Storm Shadow.

Ранее ракеты Storm Shadow уже не раз попадали по военным объектам на Крымском полуострове. Российской ПВО сложно им противостоять.

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Сирены раздаются в Крыму

Около 20:00 в Крыму снова объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщают, что в сторону Крыма двигаются ракеты Storm Shadow. Их якобы запустили из авиации в районе Николаева украинские силы.

За двадцать минут до официального объявления тревоги оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту. Во время воздушной тревоги они остановили курсирование наземного и морского транспорта в Севастополе.

Около 20:14 паблики оккупантов сообщили о работе российской флотской ПВО. Впоследствии написали, что ожидается "заход" Storm Shadow через Черное море и север полуострова. Около 20:30 в Крыму сообщили об отбое сирен.

Постоянные взрывы в Крыму