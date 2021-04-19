Россия развернула новый военный лагерь в оккупированном Крыму. Также оккупанты привлекли на полуостров авиацию, а в Черное море зашли их корабли. Это показывает, что Кремль превратил Крым в военную базу.

Такое мнение высказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. И добавил, что новый военный лагерь Россия разместила во вполне безлюдном месте.

Обратите внимание Россия построила новый военный лагерь в оккупированном Крыму: фото со спутника

По его словам, в интернете нет никаких видео или фотографий с этого места. За исключением только спутниковых фотографий.

Де-факто, Крым уже стал мощной российской военной базой. Там расположены средства ПВО, "Искандеры". Все это достаточно серьезно,

– подчеркнул он.

В то же время он рассказал, что Россия сейчас не акцентирует на проблеме воды в Крыму. Основной упор российской пропаганды сделан на то, что Украина готовит какую-то провокацию на линии соприкосновения на Донбассе. Затем нагнетается история вокруг оккупированных Донецкой и Луганской областей, а не полуострова.

"Мне кажется, что Крым – не первоочередная цель пропаганды или реального наступления, если такое произойдет", – отметил исследователь Сonflict Intelligence Team.

Трудно представить, что в Крыму будут российские миротворцы, – Михайлов

Кирилл Михайлов считает, что в Крыму не повторится сценарий Южной Осетии. Поэтому на оккупированном полуострове вряд ли появятся так называемые миротворцы.

Впрочем, нельзя исключать воплощение такого сценария именно на Донбассе.

Ведь в 2014 – 2015 годах мы видели такую подготовку, там были знаки так называемых миротворческих сил. Но тогда, видимо, отказались от этой идеи и перешли к тайному вторжению,

– вспомнил он.

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Что этому предшествовало