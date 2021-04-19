Крым уже стал мощной российской военной базой, – исследователь Сonflict Intelligence Team
Россия развернула новый военный лагерь в оккупированном Крыму. Также оккупанты привлекли на полуостров авиацию, а в Черное море зашли их корабли. Это показывает, что Кремль превратил Крым в военную базу.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. И добавил, что новый военный лагерь Россия разместила во вполне безлюдном месте.
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По его словам, в интернете нет никаких видео или фотографий с этого места. За исключением только спутниковых фотографий.
Де-факто, Крым уже стал мощной российской военной базой. Там расположены средства ПВО, "Искандеры". Все это достаточно серьезно,
– подчеркнул он.
В то же время он рассказал, что Россия сейчас не акцентирует на проблеме воды в Крыму. Основной упор российской пропаганды сделан на то, что Украина готовит какую-то провокацию на линии соприкосновения на Донбассе. Затем нагнетается история вокруг оккупированных Донецкой и Луганской областей, а не полуострова.
"Мне кажется, что Крым – не первоочередная цель пропаганды или реального наступления, если такое произойдет", – отметил исследователь Сonflict Intelligence Team.
Трудно представить, что в Крыму будут российские миротворцы, – Михайлов
Кирилл Михайлов считает, что в Крыму не повторится сценарий Южной Осетии. Поэтому на оккупированном полуострове вряд ли появятся так называемые миротворцы.
Впрочем, нельзя исключать воплощение такого сценария именно на Донбассе.
Ведь в 2014 – 2015 годах мы видели такую подготовку, там были знаки так называемых миротворческих сил. Но тогда, видимо, отказались от этой идеи и перешли к тайному вторжению,
– вспомнил он.
Кирилл Михайлов рассказал о милитаризации Крыма: видео
Что этому предшествовало
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в марте 2021 года заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной. По его словам, наращивание военного присутствия происходит в Брянской, Воронежской и Ростовской областях.
- Очевидцы также публиковали видео, где Россия направляет свои войска во временно оккупированный Крым через Керченский мост.
- Кроме этого, в Черное море зашли 15 российских кораблей. В Кремле объяснили это "военными учениями".
- По данным исследователей CIT эшелоны с российской десантной техникой расположены на северо-востоке полуострова. Сейчас десантно-штурмовых подразделений России с вооружением в Крыму больше, чем в Ростовской области.
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