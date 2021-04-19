Крим вже став потужною російською військовою базою, – дослідник Сonflict Intelligence Team
Росія розгорнула новий військовий табір в окупованому Криму. Також окупанти залучили на півострові авіацію, а в Чорне море зайшли їхні кораблі. Це показує, що Кремль перетворив Крим на військову базу.
Джерело:24 канал
Таку думку висловив дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов. І додав, що новий військовий табір Росія розмістила в цілком безлюдному місці.
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За його словами, в інтернеті немає жодних відео чи фотографій з цього місця. За винятком лише супутникових світлин.
Де-факто, Крим вже став потужною російською військовою базою. Там розташовані засоби ППО, "Іскандери". Все це достатньо серйозно,
– підкреслив він.
Водночас він розповів, що Росія зараз не акцентує на проблемі води в Криму. Основний наголос російської пропаганди зроблений на те, що Україна готує якусь провокацію на лінії зіткнення на Донбасі. Відтак нагнітається історія навколо окупованих Донецької й Луганської областей, а не півострова.
"Мені здається, що Крим – не першочергова ціль пропаганди чи реального наступу, якщо таке відбудеться", – зазначив дослідник Сonflict Intelligence Team.
Важко уявити, що в Криму будуть російські миротворці, – Михайлов
Кирило Михайлов вважає, що в Криму не повториться сценарій Південної Осетії. Відтак на окупованому півострові навряд чи з'являться так звані миротворці.
Втім зауважив, не можна виключати втілення такого сценарію саме на Донбасі.
Адже у 2014 – 2015 роках ми бачили таку підготовку, там були знаки так званих миротворчих сил. Але тоді, мабуть, відмовилися від цієї ідеї й перейшли до таємного вторгнення,
– пригадав він.
Кирило Михайлов розповів про мілітаризацію Криму: відео
Що цьому передувало
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак у березні 2021 року заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною. За його словами, нарощування військової присутності відбувається у Брянській, Воронезькій та Ростовській областях.
- Очевидці також публікували відео, де Росія направляє свої війська до тимчасово окупованого Криму через Керченський міст.
- Крім цього, у Чорне море зайшли 15 російських кораблів. У Кремлі пояснили це "військовими навчаннями".
- За даними дослідників CIT, ешелони з російською десантною технікою розташовані на північному сході півострова. Наразі десантно-штурмових підрозділів Росії з озброєнням у Криму більше, ніж у Ростовській області.
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