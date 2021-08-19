Крым выглядит как авианосец, – Зеленский о милитаризации полуострова
Источник:"Новое время"
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Крымская платформа будет работать не 1 раз в год, а ежедневно. Она нужна, в частности, и для того, чтобы предотвратить милитаризацию полуострова.
Так, в офисе Крымской платформы, по словам президента, будут рассматривать важнейшие вопросы, в частности, гуманитарные.
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Россия милитаризирует Крым
Зеленский акцентировал на милитаризации Крыма оккупантами. Россия ежедневно увеличивает там количество вооружения.
Пока Крым выглядит как авианосец. Это уже не та жемчужина украинской земли у моря,
– подчеркнул глава государства.
Как помешать милитаризации Крыма
Президент отметил, что "надо бить в колокола". Он считает, что до появления Крымской платформы колокола не было. Он добавил, что инициатива каждую крымскую тему будет делать обостренной и актуальной.
Что известно о Крымской платформе
- Инициативу анонсировал Зеленский во время выступления в ООН в сентябре 2020 года. Цель Крымской платформы – объединить силы вокруг деоккупации полуострова.
- Первый саммит Крымской платформы состоится в Украине 23 августа. Он будет состоять из 4 тематических панелей.
- Участие в Крымской платформе уже подтвердили 40 стран и международных организаций.